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  • BMW M4 CSL: облегчённый кузов без задних сидений, более мощный мотор, но старый салон

BMW M4 CSL: облегчённый кузов без задних сидений, более мощный мотор, но старый салон

20.05.2022 139 0 0

Компания BMW M GmbH представила топ-версию купе М4, обозначенную литерами CSL. Шасси, двигатель и кузов по сравнению с исходным BMW M4 Competition существенно доработаны, в результате чего M4 CSL стал самым быстрым серийным автомобилем BMW на Северной петле Нюрбургринга. Будет выпущено только 1000 экземпляров, цена в Германии — от 165 200 евро.

 

Прежде BMW M GmbH избегала разговоров о том, насколько быстры её модели на Нюрбургринге, основные рекорды круга в разных классах нынче числятся за Porsche, Mercedes-Benz и Audi, но вот свежий пресс-релиз, посвящённые премьере BMW M4 CSL, начинается с времени круга на Нордшляйфе — 7 мин 20,207 с на полном круге длиной 20,832 км.

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Много это или мало? Официальная классификация рекордов Нюрбургринга не позволяет сделать прямое сравнение с конкурентами, чем, видимо, и воспользовалась пресс-служба BMW. Формально M4 CSL — это спорткар, и в этом классе он далёк от лидеров, рекорд здесь принадлежит Porsche 991 GT2 RS — 6 мин 43,300 с. Нам же кажется, что более справедливо было бы отнести M4 CSL к классу Mid-range cars (среднеразмерные автомобили), поскольку это, по сути, производная от «трёшки» BMW, и тогда его время круга действительно выглядит впечатляющим: официальный рекорд в этом классе — 7 мин 23,164 с — сейчас принадлежит Jaguar XE SV Project 8.

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Аббревиатура CSL (расшифровывается как Competition, Sport, Lightweight) отсылает к первой модели, разработанной подразделением BMW M, — купе BMW 3.0 CSL (E9) из 70-х годов прошлого века, наиболее экстремальная версия которого имела развитый аэродинамический обвес с высокими плавниками на корме (из-за этого обвеса модель получила прозвище «бэтмобиль»). Современный BMW M4 CSL тоже имеет «ощетинившийся» аэродинамический обвес — правда, не такой ярко выраженных, как у исторического предка. Крышка багажника обзавелась ностальгическим «утиным хвостиком», а фары — жёлтыми дневными ходовыми огнями.

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Ради снижения массы на M4 CSL по сравнению с обычным М4 заметно увеличилось количество деталей из углепластика: из него сделаны крыша, капот, крышка багажника, корпуса наружных зеркал, передний сплиттер, задний диффузор и центральный тоннель кузова — итого минус 11 кг. Удалена «лишняя» шумоизоляция (минус 15 кг), установлена облегчённая титановая система выхлопа (минус 4 кг). Прореженная радиаторая решётка, новые задние фонари с лазерными нитями, облегчённые салонные коврики и упрощённый однозонный климат-контроль — это минус 4 кг. Карбон-керамические тормоза и облегчённые элементы подвески позволили снизить массу на 21 кг, углепластиковые ковши и демонтаж заднего сиденья — ещё минус 45 кг. В итоге снаряженная масса без водителя по сравнению с заднеприводным BMW M4 Competition уменьшилась ровно на центнер — с 1725 до 1625 кг.

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Другие особенности BMW M4 CSL — это уменьшенный на 8 мм дорожный просвет; новые, более жёсткие чашки крепления стоек передней подвески; уникальные для этой модели адаптивные амортизаторы, пружины и стабилизаторы поперечной устойчивости; развитая силовая распорка под капотом; 10-режимная система контроля тяги M Traction Control, позволяющая любителям дрифта регулировать степень допустимого скольжения; облегчённые кованые колёсные диски с особым дизайном (спереди 19-дюймовые, сзади — 20-дюймовые). Штатная размерность шин — 275/35 ZR 19 спереди и 285/30 ZR 20 сзади.

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В салоне BMW M4 CSL — передняя панель и приборы старого образца, то есть широкоформатное «табло», как у обновлённой «трёшки», топовому купе не досталось. Вместо задних сидений установлен лоток для шлемов с фиксирующей сеткой. Кресла водителя и единственного пассажира имеют фиксированный угол наклона спинки, а регулировка по высоте возможна только в мастерской с помощью специнструмента. Съёмная верхняя часть кресел позволяет установить гоночные 6-точечные ремни безопасности вместо стандартных 3-точечных. В отделке много углепластика и алькантары.

Рядный 3,0-литровый 6-цилиндровый бензиновый турбомотор S58 получил более высокое давление наддува (2,1 бар вместо 1,7), облечённый кованный коленвал и более жёсткие опоры крепления к кузову. Максимальная мощность выросла с 510 до 550 л.с. при 6250 об/мин, максимальный крутящий момент прежний — 650 Нм, но он доступен в более широком диапазоне оборотов — от 2750 до 5950 об/мин (у M4 Competition — от 2750 до 5500 об/мин). Коробка передач — только 8-ступенчатый «автомат», в приложении к M4 CSL он получил усиленные подшипники и более «скорострельную» программу управления. Ведущие колёса — только задние (для M4 Competition в виде опции предлагается полный привод). До 100 км/ч BMW M4 CSL разгоняется за 3,7 с, до 200 км/ч — за 10,7, максимальная скорость — 307 км/ч.

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Европейские дилеры уже начали приниматься заказы на BMW M4 CSL, отгрузки готовых машин клиентам начнутся в июле. Цена в 165 200 евро может показаться слишком высокой по сравнению с заднеприводным BMW M4 Competition (от 94 300 евро), но с учётом ограниченного тиража можно не сомневаться, что раскупят версию CSL быстро.

На прошлой неделе мы рассказывали о том, что на базе BMW M4 CSL по случаю 50-летия подразделение BMW M GmbH будет сделан ещё один, более эксклюзивный и мощный спорткар с уникальным кузовом по мотивам концепта BMW 3.0 CSL Hommage образца 2015 года. Тираж этой модели составит 50 шт., цена — около 600 тысяч евро.

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