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  • BMW готовит лимитированный суперкар M Hommage по мотивам концепта 7-летней давности

BMW готовит лимитированный суперкар M Hommage по мотивам концепта 7-летней давности

12.05.2022 84 0 0

В основу ретроспективной новинки ляжет ещё не представленное облегчённое купе BMW M4 CSL, кузов получит оригинальное оперение из углепластика, под капотом разместится форсированная примерно до 600 л.с. бензиновая рядная «шестёрка», цена составит около 600 тысяч евро.

 

В прошлом десятилетии компания BMW сделала три концепткара из ретроспективной серии Hommage, посвящённой лучшим моделям прошлого, но ни один из них так и не стал серийным. В этом году спортивное подразделение BMW M GmbH баварской компании отмечает 50-летие и по такому случаю решено сделать что-нибудь эдакое — модель, которая будет сочетать в себе ностальгические мотивы и передовые технологии.

BMW 3.0 CSL
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BMW 3.0 CSL
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BMW 3.0 CSL
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По данным австралийского ресурса WhichCar, баварская компания выпустит купе по мотивам концепта BMW 3.0 CSL Hommage образца 2015 года, а тот в свою очередь отсылает к первой разработанной подразделением BMW M модели — купе BMW 3.0 CSL (E9) из первой половины 70-х, наиболее экстремальная версия которого имела развитый аэродинамический обвес с высокими плавниками на корме, из-за которого модель получила кличку «бэтмобиль».

Концепт BMW 3.0 CSL Hommage 2015 года
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Концепт BMW 3.0 CSL Hommage 2015 года
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Концепт BMW 3.0 CSL Hommage 2015 года
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Концепт BMW 3.0 CSL Hommage 2015 года
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Концепт BMW 3.0 CSL Hommage 2015 года
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Серийный спорткар, который предположительно назовут M Hommage, будет сделан на базе купе BMW M4 CSL — это топовая облегчённая примерно на 100 кг версия купе М4, премьера которой состоится в конце следующей недели в рамках конкурса элегантности Villa d'Este в Италии. Ожидается, что M4 CSL получит форсированный с 510 до 550 л.с. 3,0-литровый рядный 6-цилиндровый бензиновый турбомотор S58, уникальный аэродинамический обвес и перерисованную «оптику».

Концепт BMW 3.0 CSL Hommage R 2015 года
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Концепт BMW 3.0 CSL Hommage R 2015 года
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Концепт BMW 3.0 CSL Hommage R 2015 года
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BMW M Hommage в свою очередь получит дополнительный допинг: отдача мотора вырастет не менее чем до 600 л.с. и 700 Нм (у обычного купе BMW M4 Competition максимальный крутящий момент составляет 650 Нм), 8-ступенчатый «автомат» ZF получит новые калибровки и будет передавать всю мощность на задние колёса, разгон до 100 км/ч будет занимать 3,5 с против 3,9 с у заднеприводного BMW M4 Competition (для этой модели в виде опции доступен полный привод, он сокращает время разгона до «сотни» до 3,5 с). Максимальная скорость должна быть свыше 300 км/ч.

Австралийские коллеги сообщают, что BMW изготовит всего 50 экземпляров M Hommage стоимостью около 600 тысяч евро каждый, тогда как M4 CSL будет стоить около 180 тысяч евро. За что такая огромная наценка? За эксклюзивный, сильно переделанный и дополнительно облегчённый кузов с наружными панелями из углепластика и деталями интерьера, напечатанными на 3D-принтере. Если BMW M4 Competition в снаряженном состоянии весит 1800 кг, а M4 CSL будет весить около 1700 кг, то заданная планка для M Hommage — 1550 кг.

Если сведения, изложенные WhichCar, верные, можно ожидать, что BMW M Hommage моментально станет раритетом, несмотря на высокий ценник. Поклонники BMW давно ждут от компании настоящего эксклюзива, и юбилей спортивного подразделения — отличный повод начать делать ретроспективные модели, какие уже успешно освоили Ferrari и Lamborghini.

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