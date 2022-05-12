BMW готовит лимитированный суперкар M Hommage по мотивам концепта 7-летней давности

В прошлом десятилетии компания BMW сделала три концепткара из ретроспективной серии Hommage, посвящённой лучшим моделям прошлого, но ни один из них так и не стал серийным. В этом году спортивное подразделение BMW M GmbH баварской компании отмечает 50-летие и по такому случаю решено сделать что-нибудь эдакое — модель, которая будет сочетать в себе ностальгические мотивы и передовые технологии.
По данным австралийского ресурса WhichCar, баварская компания выпустит купе по мотивам концепта BMW 3.0 CSL Hommage образца 2015 года, а тот в свою очередь отсылает к первой разработанной подразделением BMW M модели — купе BMW 3.0 CSL (E9) из первой половины 70-х, наиболее экстремальная версия которого имела развитый аэродинамический обвес с высокими плавниками на корме, из-за которого модель получила кличку «бэтмобиль».
Серийный спорткар, который предположительно назовут M Hommage, будет сделан на базе купе BMW M4 CSL — это топовая облегчённая примерно на 100 кг версия купе М4, премьера которой состоится в конце следующей недели в рамках конкурса элегантности Villa d'Este в Италии. Ожидается, что M4 CSL получит форсированный с 510 до 550 л.с. 3,0-литровый рядный 6-цилиндровый бензиновый турбомотор S58, уникальный аэродинамический обвес и перерисованную «оптику».
BMW M Hommage в свою очередь получит дополнительный допинг: отдача мотора вырастет не менее чем до 600 л.с. и 700 Нм (у обычного купе BMW M4 Competition максимальный крутящий момент составляет 650 Нм), 8-ступенчатый «автомат» ZF получит новые калибровки и будет передавать всю мощность на задние колёса, разгон до 100 км/ч будет занимать 3,5 с против 3,9 с у заднеприводного BMW M4 Competition (для этой модели в виде опции доступен полный привод, он сокращает время разгона до «сотни» до 3,5 с). Максимальная скорость должна быть свыше 300 км/ч.
Австралийские коллеги сообщают, что BMW изготовит всего 50 экземпляров M Hommage стоимостью около 600 тысяч евро каждый, тогда как M4 CSL будет стоить около 180 тысяч евро. За что такая огромная наценка? За эксклюзивный, сильно переделанный и дополнительно облегчённый кузов с наружными панелями из углепластика и деталями интерьера, напечатанными на 3D-принтере. Если BMW M4 Competition в снаряженном состоянии весит 1800 кг, а M4 CSL будет весить около 1700 кг, то заданная планка для M Hommage — 1550 кг.
Если сведения, изложенные WhichCar, верные, можно ожидать, что BMW M Hommage моментально станет раритетом, несмотря на высокий ценник. Поклонники BMW давно ждут от компании настоящего эксклюзива, и юбилей спортивного подразделения — отличный повод начать делать ретроспективные модели, какие уже успешно освоили Ferrari и Lamborghini.
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