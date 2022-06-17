BMW установила два рекорда Нюрбургринга: один системный и один внеклассовый

Компания BMW долгое время игнорировала заезды на Северной петле Нюрбургринга, но теперь втянулась в соревнование с другими производителями спорткаров и выдала на-гора два рекорда: один установило купе M4 CSL, второй — ещё не представленный универсал M3 Touring.

Время круга облегчённого купе BMW M4 CSL было обнародовано ещё в день его премьеры, 20 мая — 7 мин 20,207 с на полном круге длиной 20,832 км, но тогда компания преподнесла его как самый быстрый серийный автомобиль BMW на Нордшляйфе. В официальной таблице рекордов Нюрбургринга этого времени 20 мая не было и вообще не было ясно, к какому из официальных классов BMW M4 CSL можно отнести — к спорткарам или к среднеразмерным автомобилям (Mid-range cars). Впоследствии администрация автодрома записала BMW M4 CSL в класс среднеразмерных автомобилей, что, на наш взгляд, вполне справедливо, так как M4 CSL — это не чистопородный спорткар, а, по сути, производная от обычной семейной «трёшки» BMW, хотя объём доработок, конечно, очень большой. Теперь BMW M4 CSL — лидер в классе Mid-range cars. Прежний рекорд в этом классе принадлежит седану Jaguar XE SV Project 8 — 7 мин 23,164 с.

Напомним, что BMW M4 CSL оснащён рядным 3,0-литровым 6-цилиндровым бензиновым турбомотором S58, форсированным до 550 л.с. Коробка передач — 8-ступенчатый «автомат», ведущие колёса — задние. До 100 км/ч купе разгоняется за 3,7 с, максимальная скорость — 307 км/ч.



Закамуфлированный BMW M3 Touring в легендарном повороте «Карусель».

Второй рекорд — совсем свежий, его установил универсал BMW M3 Touring, премьера которого состоится 23 июня на Фестивале скорости в Гудвуде (Великобритания). Его время круга — 7 мин 35,060 с, сейчас это самый быстрый серийный «сарай» на Нордшляйфе, но дело в том, что класса универсалов в официальной таблице рекордов автодрома нет, так что рекорд получился внеклассовый. Формально BMW M3 Touring следует отнести к классу Mid-range cars вместе с BMW M4 CSL — почувствуйте, как говорится, разницу между родственными моделями: почти 15 секунд разницы на круге, настоящая пропасть.



Технические характеристики BMW M3 Touring пока не обнародованы, но, скорее всего, они будут примерно такими же, как у седана BMW M3, где двигатель S58 выдаёт 510 л.с., а привод может быть не только задним, но и полным. Какая версия участвовала в рекордном заезде, на момент нашей публикации известно не было.

Время круга на Нордшляйфе — отличный индикатор качества инжиниринга, но гоняются здесь в основном крупные немецкие автопроизводители (Audi, Mercedes-Benz, Porsche, теперь и BMW) с большими бюджетами на разработки и адаптацию шасси конкретно к этой сложной трассе. Ferrari, Aston Martin, Lotus, McLaren, Koenigsegg, Pagani и другие производители суперкаров Нюрбургринг игнорируют — слишком дорого и хлопотно здесь кому-то что-то доказывать, а спрос на их продукцию и так превышает предложение.

Разумеется, в частном порядке на Нюрбургринг можно привезти любую машину (этим, например, регулярно занимается журнал sport auto), но в таких случаях заезды проходят на любительской, укороченной конфигурации трассы (20,6 км) и нельзя гарантировать, что машина настроена оптимальным образом. В официальную таблицу рекордов такие заезды не попадают.

