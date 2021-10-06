Софт не помог: VW Golf GTI Clubsport разочаровал временем круга на Нюрбургринге

Хот-хэтч GTI Clubsport в кузове «восьмого» Гольфа дебютировал год назад и на данный момент является самым мощным в переднеприводной гамме модели (есть ещё полноприводный Golf R): от обычного Golf GTI он отличается более производительным 2,0-литровым бензиновым турбомотором (300 л.с. и 400 Нм), изменёнными передаточными числами 7-ступенчатой коробки DSG, самоблокирующимся дифференциалом, перенастроенной подвеской и специальной программой, которая оптимизирует ездовые настройки автомобиля под Нюрбургринг.

VW Golf GTI Clubsport 45

Логично было предположить, что с такой хитроумной программой Golf GTI Clubsport покажет на Нюрбургринге достойное время круга и превзойдёт Renault Megane R.S. Trophy-R, который установил рекорд Нордшляйфе в 2019 году, причём это был заводской рекорд (управлял машиной тест-пилот Лоран Юргон), внесённый в официальный реестр трассы. Минувшим летом рекорд Renault в классе компактных автомобилей побил полноприводный Audi RS 3 нового поколения, но в неофициальной переднеприводной группе (в официальном реестре Нюрбургринга деления по типу привода нет), Megane R.S. Trophy-R по-прежнему лучший.



VW Golf GTI Clubsport 45

Компания Volkswagen так и не сподобилась вывести Golf GTI Clubsport на Нордшляйфе, за неё это сделал немецкий журнал sport auto и его тест-пилот Кристиан Гебхардт. В «бой» пошёл хот-хэтч в юбилейной ливрее 45 (посвящена 45-летнему юбилею модели Golf GTI) на шинах Michelin Pilot Sport Cup 2. Заезд проходил на старорежимной, укороченной (20,6 км) конфигурации трассы без участка Т13, где находится прямая старт-финиш и где гонщики в целях безопасности во время неофициальных рекордных заездов вынуждены сбрасывать скорость. Итоговое время — 8 мин 02,66 с.



Лоран Юргон на Renault Megane R.S. Trophy-R тоже установил свой рекорд на укороченной конфигурации трассы — 7 мин 40,1 с, а в официальный реестр внесён экстраполированный результат на полной длине круга (20,832 км) — 7 мин 45,39 с. Короче говоря, ясно, что Golf GTI Clubsport сильно отстаёт от «француза».



VW Golf GTI Clubsport 45

Можно, конечно, предположить, что Кристиан Гебхардт просто не смог выжать из машины всё, на что она способна, поэтому для сравнения приведём его же время на Нордшляйфе, показанное за рулём Megane R.S. Trophy-R весной прошлого года — 7 мин 55,12 с на 20,6-километровой конфигурации трассы. Это, конечно, заметно медленнее, чем заводское время, но тем не менее в руках одного и того же весьма опытного пилота Golf GTI Clubsport оказался медленнее, чем Megane R.S. Trophy-R. Если кто-то сможет проехать Нордшляйфе на немецком переднеприводном хот-хэтче быстрее — милости просим. Не забудьте только захватить с собой видеокамеру.

