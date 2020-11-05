Новый Volkswagen Golf R: мощнее предшественника, но не быстрее (зато с дрифт-режимом)

Немецкая марка представила самую «злую» версию Гольфа актуального поколения. Модель получила не только мощный двигатель, но и доработанную систему полного привода 4Motion. В Европе уже стартовал прием заказов на новинку.

Хэтчбек VW Golf восьмой генерации дебютировал год назад, в начале 2020-го к нему присоединились «заряженные» варианты GTI и GTD, в сентябре раскрыли обычный универсал и его кросс-версию, а в октябре показался GTI Clubsport. И вот, наконец, представлена топовая «пятидверка» с литерой R – и это, как отметили в Volkswagen, самый мощный Гольф за всю историю модели (конечно, имеется в виду массовая серийная машина, концепты и спецверсии, которые вышли ограниченным тиражом, в не счет).

Внешне новый Golf R от прочих «зажигалок» семейства отличается бамперами, в нижней решетке горизонтальные плашки вместо «сот», еще у него четыре сдвоенных патрубка выхлопной системы и диски оригинального дизайна (максимум – 19”). Внутри – рулевое колесо с кнопкой R, которая отвечает за переключение режимов движения, обитые кожей Nappa спортивные кресла, вставки «под карбон» и декор синего цвета.

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VW Golf R оснащен бензиновой «турбочетверкой» 2.0 TSI сери EA888 evo4, но, вопреки ожиданиям, мотор выдает не 333 л.с., а 320 л.с. – как у «заряженных» Arteon R и Tiguan R. Максимальный крутящий момент – 420 Нм. Двигатель сочетается с шестиступенчатой «механикой» или семиступенчатой роботизированной коробкой DSG с двумя сцеплениями, причем МКП досталась только американской версии хот-хэтч. Предыдущий Golf R был доступен с «турбочетверкой» 2.0 мощностью 300-310 л.с. (380-400 Нм).



Разумеется, Golf R имеет полный привод 4Motion, и для модели нового поколения его доработали: «пятидверка» получила задний дифференциал с векторизацией тяги, система может переносить до 100% тяги на одно из задних колес – по типу Mercedes-AMG A 45/CLA 45. А еще, как и у Мерседесов, у Гольфа есть режим Drift, когда отключена ESP и тяга передается в основном на заднюю ось. Еще у нового Golf R имеются режимы Comfort, Sport, Race, Individual и Special. Последний есть и у Golf GTI Clubsport, он предназначен специально для Нюрбургринга. Кроме того, в арсенале «эрки» значится система управления динамикой (Vehicle Dynamics Manager).

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С места до «сотни» новый Golf R разгоняется за 4,7 секунды – такой же показатель и у предыдущего пятидверного хэтча с 7DSG. «Максималка» — прежние 250 км/ч, но при этом для новинки предусмотрен пакет R Performance, с ним максимальная скорость может быть увеличена до 270 км/ч.



Также у хот-хэтча перенастроена подвеска: по сравнению с «заряженной» моделью предыдущего поколения пружины и стабилизаторы теперь на 10% жестче, увеличен угол развала передних колеса. Дорожный просвет уменьшен на 20 мм (это уже в сравнении с базовым «восьмым» Гольфом). Спереди установили более крупные тормозные диски, двухпоршневые суппорты отныне легче на 60%. Уже в «базе» есть адаптивные амортизаторы DCC.

Европейские дилеры открыли прием заказов на новый Volkswagen Golf R сегодня, 5 ноября, однако на момент публикации новости цену еще не назвали. Позже должен подтянуться универсал с литерой R. А к 2023 году, по неофициальным данным, модель может обзавестись еще и экстремальной модификацией R Plus с отдачей примерно в 400 л.с. Впрочем, нам о «заряженных» Гольфах мечтать пока рано – дождаться бы стандартного «восьмого» хэтчбека.

