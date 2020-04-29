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  • Volkswagen Golf R Plus может получить 400-сильную установку. Ожидается не ранее 2023 года

Volkswagen Golf R Plus может получить 400-сильную установку. Ожидается не ранее 2023 года

29.04.2020 116 0 0

Предполагается, что такой «заряженный» хэтчбек будет отличаться внешне не только от обычного Golf, но и от «горячих» версий GTI и R.

 

История хэтчбека Volkswagen Golf насчитывает уже восемь поколений. По итогам прошлого года эта модель осталась бестселлером европейского авторынка: клиенты купили 410 779 машин, что почти на 8% меньше, чем в 2018-ом. Снижение показателя, вероятно, можно объяснить в том числе тем, что поклонники Гольфа ждали, когда появится новая генерация. Напомним, «восьмой» VW Golf был представлен в конце октября 2019 года.

На фото: Volkswagen Golf восьмого поколения

В ходе презентации стало известно, что европейцам «обычный» Golf предложат не только с традиционными бензиновыми и дизельными ДВС, но и с гибридными установками. Из них три версии – это так называемые «мягкие гибриды» eTSI (с системами, включающими 110-, 130- и 150-сильные бензиновые моторы и 48-вольтовый гибридный довесок в виде стартер-генератора с ременным приводом). Также в линейке есть пара полноценных подзаряжаемых гибрида с приставкой eHybrid к названию. Оба оснащаются бензиновым двигателем TSI объёмом 1,4 литра и шестиступенчатой коробкой DSG со встроенным электромотором. Совокупная мощность начального варианта равна 204 л.с., а топового GTE – 245 л.с. Подзаряжаемые гибриды получили батарею ёмкостью 13 кВт*ч, запас хода на электротяге составляет 60 км.

В 2021 году семейство пополнится «хот-хэтчем» Golf R, который, по предварительным данным, будет комплектоваться двухлитровым четырёхцилиндровым мотором с отдачей 333 л.с. Кроме того, по информации австралийского издания WhichCar, в линейке также появится гибридная «заряженная» модификация Golf R Plus (или R+). Ожидается, что такая версия появится не раньше 2023 года. 

Несмотря на то, что «зелёный свет» проекту официально ещё не дали, издание отмечает, что эскиз дизайна будущей модели уже разработан. Предполагается, что новый «заряженный» хэтч получит ряд внешних отличий не только от обычного Golf, но и от его «горячих» версий GTI и R. Вероятно, речь идёт о деталях экстерьера и элементах внутренней отделки.

Главным же отличием обещает стать «начинка». Изначально ходили слухи, что версия Golf R Plus получит 400-сильный пятицилиндровый TFSI объёмом 2,5 литра от Audi (он дебютировал на RS 3 Sportback в 2017 году). Однако, по данным WhichCar, планы концерна изменились, теперь «хот-хэтч» VW хотят сделать гибридом, в установку которого войдёт двухлитровый четырё﻿хцилиндровый двигатель (вероятно, от версии R), а также электромотор (мощность пока не называется), его расположат на задней оси. Подобная схема была реализована на концепте Golf GTI First Decade, который был представлен в 2017 году. Совокупная мощность его системы была равна 415 л.с.

На фото: гибридный Volkswagen Golf восьмой генерации

Если учесть, что появление нового гибридного «заряженного» хэтчбека Golf R Plus ожидается не ранее 2023 года, такой автомобиль, скорее всего, будет базироваться уже на обновлённой версии «восьмого» Гольфа. Сейчас стартовый ценник на «обычный» Golf нового поколения в Европе составляет 19 995 евро, что эквивалентно почти 1,6 млн рублей по текущему курсу.

Отметим, у Volkswagen уже есть бензоэлектрическая «заряженная» версия с прибавкой в виде буквы R к названию, но у другой модели: в конце февраля текущего года мы сообщали о том, что Touareg стал подзаряжаемым гибридом. Публичная премьера новинки должна была пройти на автосалоне в Женеве, но мероприятие пришлось отменить из-за пандемии коронавируса. В состав его установки входит бензиновый 3,0-литровый двигатель V6 TFSI с наддувом и отдачей 340 л.с., а также восьмиступенчатый «автомат» Tiptronic со встроенным синхронным электромотором мощностью 136 л.с. Суммарная отдача системы составляет 462 л.с.

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