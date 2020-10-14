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  • Новый VW Golf GTI Clubsport: 300 л.с., DSG и спецпрограмма для езды по Нюрбургрингу

Новый VW Golf GTI Clubsport: 300 л.с., DSG и спецпрограмма для езды по Нюрбургрингу

14.10.2020 214 0 0

Марка Vokswagen представила самое мощное на данный момент исполнение хэтчбека Golf восьмого поколения — GTI Clubsport. Любители хот-хэтчей теперь гадают, будет ли новый рекорд круга на Нордшляйфе?

 

Версия GTI Clubsport уже была у Гольфа в прошлом поколении до рестайлинга: 2,0-литровая бензиновая «турбочетвёрка» выдавала на ней максимальные 265 л.с. и 350 Нм. Лимитированным тиражом (400 шт.) в 2016 году была выпущена версия GTI Clubsport S с отдачей в 310 л.с. и 380 Нм — она установила рекорд круга на Нюрбургринге в классе серийных переднеприводных автомобилей, который затем превзошли Honda Civic Type R (2,0 л, 320 л.с.) и Renault Megane R.S. Trophy-R (1,8 л, 300 л.с.). Актуальное время «француза» по новым правилам, то есть на полном круге — 7 мин 45,39 с. Даже полноприводному Mercedes-AMG A 45 S с самым мощным в мире 4-цилиндровым мотором (2,0 л, 421 л.с.) проехать Нордшляйфе быстрее не удалось. Быть может, получится у нового VW Golf GTI Clubsport?

Новый хот-хэтч сделан в лучших традициях топовых Golf GTI, в том числе прошлогодней версии GTI TCR (290 л.с., 370 Нм), названной так в честь одноимённой гоночной серии. Отдача 2,0-литрового мотора EA888 evo4 по сравнению со стандартным «восьмым» Golf GTI увеличена с 245 л.с. и 370 Нм до 300 л.с. и 400 Нм: установлен более производительный турбокомпрессор Continental и увеличенный интеркулер, изменена программа управления. Коробка передач — только 7-ступенчатая DSG с двумя сцеплениями и более «короткими», чем у обычного GTI, передаточными числами. Заявлено, что первую «сотню» новый GTI Clubsport набирает менее чем за 6 с, максимальная скорость ограничена отметкой 250 км/ч.

Между передними ведущими колёсами установлен самоблокирующийся дифференциал с электронным управлением (у стандартного GTI есть лишь имитация блокировки тормозными механизмами), на 10 мм уменьшен дорожный просвет, увеличен развал передних колёс, слегка изменена эластокинематика задней подвески, установлены оригинальные пружины и адаптивные амортизаторы, применены более мощные тормоза с двухпоршневыми суппортами, перекалибровано рулевое управление и ESP. В настройках ездовой электроники появился режим Special, предназначенный специально для Нюрбургринга: в нём в частности используются более мягкие настройки подвески, оптимальные для езды по бугристому асфальту легендарной трассы. Производитель уверяет, что Clubsport проезжает Нордшляйфе на 13 с быстрее стандартного GTI.

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Снаружи новый GTI Clubsport можно идентифицировать по более агрессивному переднему бамперу с окрашенными в цвет кузова «клыками» по бокам, двухэтажному спойлеру на задней двери и псевдодиффузору между выхлопными патрубками. В салоне изменений нет, но предлагается эксклюзивная для версии Clubsport обивка кресел велюром или перфорированной кожей. Цена пока не объявлена.

Ещё более мощный полноприводный Golf R нового поколения должен увидеть свет в 2021 году, а к 2023-му подоспеет его экстремальная версия R Plus с отдачей на уровне 400 л.с.

Добавим, что по итогам первых восьми месяцев этого года VW Golf удержал звание самого продаваемого автомобиля в Европе: по данным ресурса CarSalesBase, реализовано 174 562 экземпляров. В спину «немцу» дышит французский Renault Clio — продано 160 882 шт. На третьем месте находится Peugeot 208 с результатом 121 685 проданных единиц.

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