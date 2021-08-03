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  • Это было несложно: новый Audi RS 3 установил рекорд Нюрбургринга в компакт-классе

Это было несложно: новый Audi RS 3 установил рекорд Нюрбургринга в компакт-классе

03.08.2021 34 0 0

Новая «эр-эска» в кузове седан под управлением заводского пилота Audi Sport Фрэнка Стипплера проехала легендарную трассу за 7 мин 40,748 с и превзошла рекорд 2019 года, установленный на переднеприводном Renault Megane R.S. Trophy-R (7 мин 45,39 с).

 

Седан и хэтчбек Audi RS 3 нового поколения были полностью рассекречены в июле, а рекордный заезд седан проходил в июне, поэтому на фотографиях с трассы он имеет камуфляжную окраску, не позволяющую толком рассмотреть детали. Но в плане техники — это полностью законченная машина, а не предсерийный прототип, так что её попадание в официальную таблицу рекордов Нюрбургринга абсолютно законно. Пресс-релиз сообщает, что во время заездов «эр-эска» была обута в опциональные, но стоковые полуслики Pirelli P Zero Trofeo R.

Помимо «быстрых» шин новый Audi RS 3 получил систему полного привода RS Torque Splitter с двумя индивидуальными муфтами в приводе задних колёс. Мощность 2,5-литровой бензиновой «турбопятёрки» при смене поколений не изменилась и составляет 400 л.с., но максимальный крутящий момент вырос с 480 до 500 Нм. Коробка передач — 7-ступенчатый «автомат» типа DCT (с двумя мокрыми сцеплениями). Первую «сотню» новый Audi RS 3 набирает за 3,8 с, максимальная скорость с опциональным пакетом RS Dynamic в сочетании с карбон-керамическими тормозами и адаптивной подвеской составляет 290 км/ч. Седан, а не хэтчбек для рекордных заездов был выбран, видимо, из-за лучшей аэродинамики.

Итоговое время 7 мин 40,748 с показано на полном круге длиной 20,832 км. Вторая строчка на табличке, где написано 7 мин 35,522 с — это время круга по старым правилам, которые действовали до 2019 года включительно: тогда в зачёт шла дистанция длиной 20,6 км без участка Т13, где расположена прямая старт-финиш и где гонщики в целях безопасности должны были снижать скорость. После 2019 года официальные рекорды Нюрбургринга фиксируются только на полной длине круга.

Время круга по старым правилам интересно тем, что благодаря ему можно сравнить новый Audi RS 3 с актуальным хэтчбеком Mercedes-AMG A 45 S 4Matic+, который, напомним, имеет схожую по конструкции систему полного привода с двумя муфтами и 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 421 л.с.

Компания Mercedes-Benz официально свой хот-хэтч на Нюрбургринг не выводила, равно как и родственный седан CLA 45 S 4Matic+, однако в частном порядке хэтчбек на Нордшляйфе в 2020 году привёз немецкий журнал sport auto и его тест-пилот Кристиан Гебхардт на укороченном «туристическом» круге (старорежимные 20,6 км) показал тогда 7 мин 48,8 с. Производитель и его пилоты улучшить этот время не захотели. Или не смогли. Скорее всего, «тележка» нового А-класса на Нюрбургринге просто «не едет» либо не имеет подходящих настроек, как у Audi RS 3.

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А что же BMW? Баварская марка игнорирует заезды на Нордшляйфе — видимо, боится прямого сравнения с конкурентами. Вдобавок у BMW сейчас просто нет модели уровня Audi RS 3 и Mercedes-AMG A/CLA 45 S. Топовая «единичка» M135i xDrive выдаёт «всего» 306 л.с., а новая «двушка»-купе с продольным расположением силового агрегата ещё не обзавелась топ-версией М2. Когда обзаведётся, кто-нибудь (например, тот же журнал sport auto) непременно прикатит младшую «эмку» на Нюрбургринг и постарается выжать из неё все соки.

Что до сброшенного с пьедестала Renault Megane R.S. Trophy-R, то у него прямого наследника не будет: подразделение Renault Sport перешло под крыло марки Alpine, при этом все новые модели Alpine будут полностью электрическими.

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