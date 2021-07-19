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  • Седан и хэтчбек Audi RS 3 нового поколения: теперь свой дизайн и доработанное шасси

Седан и хэтчбек Audi RS 3 нового поколения: теперь свой дизайн и доработанное шасси

19.07.2021 236 0 0

На старосветском рынке стартовал приём заказов на «заряженные» новинки, а живые продажи начнутся осенью этого года. Цены уже известны.

 

У немецкой компании есть подразделение Audi Sport, которое занимается выпуском «заряженных» автомобилей. Теперь линейка A3 нового поколения пополнилась за счёт самых мощных версий с приставкой в виде букв RS к названию. Отметим, по статистике Carsalesbase, в прошлом году совокупные продажи A3, S3 и RS 3 в Европе составили 97 492 экземпляра, что на 21,6% меньше, что годом ранее. По итогам первых пяти месяцев 2021-го дилеры реализовали 51 381 шт. (на 82,4% больше, чем годом ранее). В дальнейшем продажи модели, вероятно, ещё вырастут.

На фото: хэтчбек Audi RS 3 нового поколения
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На фото: хэтчбек Audi RS 3 нового поколения
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Audi RS 3 нового поколения, как и ранее, доступен в двух версиях кузова – седана и пятидверного хэтчбека (модификация с приставкой Sportback). Внешность «заряженных» вариантов стала иной: теперь их стало куда сложнее принят за другие исполнения модели. В частности, отличительной чертой остаётся чёрная матовая «кривая» полоса, которая проходит под нижней кромкой капота и огибает снизу головную оптику. Кроме того, у «эрэсок» в нижнюю часть переднего бампера интегрированы увеличенные воздухозаборники.

В профиль у представленных RS-моделей заметны 19-дюймовые оригинальные колёсные диски (два варианта дизайна на выбор), а также увеличенные колёсные арки; у версий нового поколения передняя колея на 33 мм шире, чем у предшественников. По бокам также имеются так называемые вентиляционные «жабры», которые помогают остужать передние тормоза. Корму украшают крупные овальной формы патрубки выхлопной системы.

В салоне хэтчбека и седана Audi RS 3 имеются кресла с боковой поддержкой, виртуальная приборная панель («щиток» отображается в нескольких цифровых режимах). Кроме того, в интерьере есть декор, который подчёркивает принадлежность автомобилей к спортивным версиям. В качестве опции клиентам предлагают рулевое колесо, отделанное замшей, с нулевой меткой и кнопкой быстрого переключения ездовых режимов (она расположена на правой спице RS-руля). Кроме того, за доплату водители могут выбрать адаптивную подвеску и углерод-керамические тормоза.

На фото: седан Audi RS 3 нового поколения
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На фото: седан Audi RS 3 нового поколения
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По сравнению с «базовой» моделью A3 и версией S3 новинки получили доработанное шасси: инженеры применили другие шарниры, подшипники, а также передний подрамник, иные ступицы и стабилизаторы. Кроме того, конструкторы решили увеличить отрицательный развал как передних, так и задних колёс. У «эрэсок» спереди шестипоршневые тормозные механизмы и 375-миллиметровые диски, а на задней оси расположены диски диаметром 310 мм. У новых Audi RS 3 дорожный просвет меньше, чем у A3 (на 25 мм) и S3 (на 10 мм).

В ходе смены поколения двигатель остался прежним – это пятицилиндровый наддувный мотор TFSI объёмом 2,5 литра. Его отдача не изменилась, она составляет 400 л.с., а максимальный крутящий момент вырос на 20 Нм и теперь равен 500 Нм. Двигатель всё также оснащается только одной коробкой передач – семиступенчатым «автоматом» с двумя мокрыми сцеплениями. Выпускная система оснащена электронноуправляемой заслонкой, которая позволяет менять звук выхлопа: он меняется в соответствии с действующим на момент ездовым режимом.

На разгон с места до «сотни» новым седану и хэтчбеку нужно 3,8 секунды, тогда как предшественникам требовалось 4,1 секунды. Максимальная скорость по-прежнему ограничена электроникой на отметке 250 км/ч, а со спорт-пакетом RS Dynamic можно повысить лимит до 280 км/ч, если установить более лёгкие углерод-керамические тормоза, то до 290 км/ч.

Автомобиль оснастили новой системой полного привода RS Torque Splitter, она впервые появилась минувшей осенью на хэтчбеке Volkswagen Golf R (марка Audi входит в состав концерна VW). Система позволяет с помощью электроники направить на каждое из задних колёс до 100% подаваемой к задней оси тяги. У Audi RS 3 нового поколения есть дрифт-режим RS Torque Rear, а также ездовые – Comfort/Efficiency, Auto, Dynamic, а кроме того, трековый RS Performance.

На старосветском рынке уже стартовал приём заказов на «заряженные» новинки, а живые продажи Audi RS 3 нового поколения начнутся осенью этого года. Компания также объявила цены: пятидверный хэтчбек обойдётся не менее чем в 60 тыс. евро (эквивалентно примерно 5,3 млн рублей по текущему курсу), а «четырёхдверку» можно купить за 62 тыс. евро (около 5,5 млн рублей).

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