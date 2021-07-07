В BMW полностью рассекретили следующее купе 2 series: небольшие «ноздри» и новая оптика

Публичная премьера новинки пройдёт завтра, 8 июля, на фестивале скорости в Гудвуде. Компания покажет как обычную «двухдверку», так и её «заряженный» вариант.

Баварская компания представила 2 series Coupe осенью 2013 года: продажи этого автомобиля стартовали весной 2014-го. Стоит напомнить, что в линейку второй серии входят в том числе пара компактвэнов – BMW 2 series Active Tourer и 2 series Gran Tourer, а ещё «четырёхдверка» 2 Series Gran Coupe, дебютировавшая в октябре 2019 года. Теперь компания официально представила «двухдверку» следующей генерации.



На фото: BMW 2 series Coupe нового поколения

Экстерьер купе баварского бренда, по сути, давно не является секретом, ведь шпионские снимки «двухдверки» нового поколения оказались в интернете ещё в апреле 2020 года. Сейчас тайн не осталось совсем: автомобиль пока что полностью рассекретили в Сети, а завтра его публичная премьера пройдёт на фестивале скорости в Гудвуде.



В отличие от нескольких недавних дебютантов баварского бренда, у нового купе второй серии нет огромных фирменных вертикально вытянутых «ноздрей», вместо них «двухдверка» получила вполне стандартную узнаваемую и сравнительно небольшую решётку радиатора. Отметим, у этих горизонтальных «ноздрей» есть вертикальные планки – они способны закрываться как жалюзи в случае, если электроника решит, что эффективности работы системы охлаждения в штатном режиме достаточно. В зависимости от исполнения, окантовка может быть хромированной, чёрной или серой.



У 2 series Coupe нового поколения изменили как головную оптику, так и задние фонари. В компании отметили, что форма фар является отсылкой к купе BMW 02 (спортивная «двухдверка» выпускалась в 60-ых годах прошлого века). Базовая версия новинки получила светодиодную оптику, а в качестве опции модели предлагается матричная оптика. У фар дневные ходовые огни U-образной формы, в них встроены указатели поворотов. А на корме располагаются иные L-образные фонари.



На фото: топовая версия BMW 2 series Coupe нового поколения

Длина «следующего» купе подросла до 4537 мм, что на 105 мм больше по сравнению с «двухдверкой» предыдущего поколения. Колёсная база увеличилась на 51 мм (до 2741 мм). Больше стала и ширина машины – теперь 1838 мм (+64 мм). А вот высота оказалась меньше – у нового купе 2 series она равна 1390 мм (-28 мм). Колея у базовой версии стала больше спереди на 54 мм, сзади – на 31 мм. Кроме того, в ходе смены поколения у автомобиля на 12% увеличилась жёсткость на кручение.



Внутри автомобиля стало больше пространства. В салоне имеется пульт для управления климатической установкой (кстати, климат-контроль стал трёхзонным в начальном исполнении). Также для стартовой версии предложены аналоговый щиток приборов и информационно-развлекательная система с тачскрином диагональю 8,8 дюйма. У более «богатых» версий цифровая «приборка» (диагональ – 12,3 дюйма), а также более крупный дисплей мультимедиа (10,25 дюйма). В списке опций появился проекционный экран. Объем багажника остался прежним – 390 литров.

Базовое купе BMW 220i оснастили бензиновой 2,0-литровой «турбочетвёркой» мощностью 184 л.с.; у версии 230i тот же двигатель, но его форсировали до 245 л.с. Ещё в линейке представлен вариант 220d с 2,0-литровым 190-сильным дизелем. Эта версия получила в комплект 48-вольтовый стартер-генератор, который задействован в системе старт-стоп и помогает в первые секунды разгона. У всех анонсированных вариантов с четырёхцилиндровыми моторами только задний привод и восьмиступенчатый «автомат».



Есть и полноприводная версия «двухдверки» – топовая BMW M240i xDrive, оснащённая рядным шестицилиндровым двигателем объёмом 3,0 литра. Его мощность составляет 374 л.с. (на 34 л.с. больше, чем у предшественника), а максимальный крутящий момент – 500 Нм (остался прежним). На разгон с места до «сотни» такому купе нужно 4,3 секунды (на 0,1 секунды меньше, чем версии прошлой генерации). Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке в 250 км/ч.

Старт живых продаж «следующего» купе второй серии намечен на начало следующего года. На нашем рынке предложат модификации BMW 220d Coupe и M240i xDrive Coupe. Цены уже известны: минимальная стоимость дизельной версии равна 3 370 000 рублей, а покупка полноприводного варианта обойдётся не менее, чем в 4 590 000 рублей.

