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  • Следующему купе BMW 2 series оставят традиционные «ноздри» и изменят форму оптики

Следующему купе BMW 2 series оставят традиционные «ноздри» и изменят форму оптики

27.04.2020 161 0 0

Будущая новинка попалась на «шпионских» фотографиях. Презентация модели, скорее всего, пройдёт в следующем году.

 

Баварский производитель представил купе второй серии осенью 2013 года, продажи модели стартовали весной 2014-го. В линейку второй серии также входят пара компактвэнов – BMW 2 Series Active Tourer и 2 Series Gran Tourer; а ещё «четырёхдверка» 2 Series Gran Coupe, которая дебютировала в октябре прошлого года. Недавно мы сообщали о том, что преемник появится у компактвэна Active Tourer, а теперь появилась новая информация о следующей «двухдверке».

О том, что в BMW работают над следующим поколением купе 2 Series, стало известно несколько лет назад. Теперь на сайте Bimmer Today появились «шпионские» фотографии будущей новинки. Скорее всего, пока что это не товарный автомобиль и даже не прототип, а лишь дизайнерский макет (причём, не факт, что это уже окончательный вариант). Тем не менее, обратить на него внимание всё-таки стоит. Так, судя по нему, у серийной «двухдверки» нового поколения будут обычные «ноздри», а не увеличенные, какие мы видели у последних концептов, а также у будущего купе 4 Series.

У автомобиля на снимках заметно отличается головная оптика и фонари от аналогичных элементов экстерьера у текущей версии купе. Также внимание привлекает иной бампер с большими угловатыми треугольной формы воздухозаборниками спереди. Пока что не ясно, получит ли их серийная версия следующего 2 Series (индекс – G42).

Как сообщалось ранее, купе нового поколения будет базироваться на той же «тележке», на которой построен актуальный 3 Series – это компактная версия модульной платформы CLAR (Cluster Architecture platform). У следующего BMW 2 Series останется задний привод, будут также варианты с муфтой подключения передней оси. Отметим, у компактвэнов линейки и «четырёхдверки» 2 Series Gran Coupe в основе переднеприводная платформа (UKL2 и её доработанная версия FAAR соответственно).

На фото: актуальное купе BMW 2 Series

Ожидается, что в «начинке» изменений будет мало. Сейчас в США модель оснащается 2,0-литровыми четырёхцилиндровыми и 3,0-литровыми шестицилиндровыми бензиновыми турбомоторами с отдачей 248 и 335 л.с. (405 л.с. в версии M Perfomance) соответственно. На других рынках купе доступно в том числе с бензиновыми 1,5-литровым трёхцилиндровым (136 л.с.) и 2,0-литровыми четырёхцилиндровыми двигателями (184, 252 л.с.), а также дизелями объёмом 2,0 литра (150, 190 л.с.). Кроме того, «заряженные» версии оснащаются шестицилиндровыми 3,0-литровыми моторами мощностью 340, 411 и 450 л.с.

Сейчас в линейке имеется также кабриолет BMW 2 Series, однако, по предварительной информации, он исчезнет из линейке в ходе смены поколения модели. Дело в том, что рынок автомобилей с открытым верхом сейчас продолжает сокращаться, а у баварской марки имеются родстер Z4 и кабриолет 4 Series, так что «непопулярная» ниша уже заполнена.

О цене следующего купе 2 Series говорить пока рано. Стартовый ценник актуальной версии в России составляет 2,06 млн рублей, а наиболее доступная заряженная «двухдверка» обойдётся в 4,9 млн рублей. Ожидается, что дебют купе BMW 2 Series следующего поколения пройдёт в 2021 году. В свою очередь, презентация компактвэна 2 Series Active Tourer второй генерации ожидается уже в конце текущего года.

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