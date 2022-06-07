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Спортивный универсал BMW M3 Touring: новый тизер и дата дебюта

07.06.2022 143 0 0

Новинка баварской марки, которая составит конкуренцию «пятидверке» Mercedes-AMG C63, дебютирует 23 июня в рамках фестиваля скорости в Гудвуде.

 

У бренда BMW в Европе наблюдается спад по объёму продаж в течение последних двух лет. В «ковидном» 2020-ом клиенты купили на 18,3% меньше машин (673 724 шт.), чем годом ранее, а в 2021-ом «минус» составил 0,6% (669 534 шт.). В текущем году у бренда пока тоже отрицательная динамика: за первую треть старосветские дилеры реализовали 204 796 экземпляров, что почти на 15% меньше, чем в январе-апреле предыдущего года. В нынешнем году баварцы отмечают 50-летие подразделения BMW M и продолжают марафон «заряженных» новинок. Одной из них станет спортивный универсал BMW M3 Touring.

Первый тизер BMW M3 Touring

Cпортивная «четырёхдверка» BMW M3 актуального поколения (G80) дебютировала в начале осени 2020 года. А в августе того же года появилось официальное подтверждение, что «пятидверная» версия – BMW M3 Touring – появится в семействе, тогда же баварцы опубликовали первое фото новинки. Осенью 2021-го производитель опубликовал новый снимок будущей новинки: это был прототип, предназначенный для дорожных испытаний, детали экстерьера которого скрыли с помощью маскировочной плёнки.

На фото: прототип BMW M3 Touring

Теперь в компании назвали дату премьеры новинки: BMW M3 Touring дебютирует 23 июня этого года в рамках фестиваля скорости в Гудвуде. Сюда же привезут ранее рассекреченную топ-версию купе М4, которая получила к названию прибавку в виде литер CSL. Кроме того, опубликован новый тизер будущего спортивного универсала. Правда, новой информации об автомобиле он практически не даёт: нам на очередном затемнённом снимке показали корму новинки, которая получила горизонтально расположенные «заплывающие» на багажную дверь фонари с L-образными стоп-сигналами. Также виден диффузор, интегрированный в нижнюю часть заднего бампера, и четыре патрубка выхлопной системы (по два с каждой стороны). Верхнюю часть пятой двери снабдили спортивным крупным спойлером, на крыше имеются рейлинги.

Новый тизер BMW M3 Touring

Предполагается, что передняя часть у «пятидверки» будет такой же, как у актуального седана M3. То есть стоит ожидать радиаторной решётки в виде больших фирменных «ноздрей», крупных воздухозаборников, размещённых в нижней части переднего бампера, рельефного капота и «раскосой» головной оптики с парными полукружьями дневных ходовых огней.

На фото: седан BMW M3

Пока что в BMW по-прежнему не раскрывают подробностей о «начинке» M3 Touring. Ранее баварцы рассказали о том, что «заряженный» универсал получит под капот шестицилиндровый двигатель семейства M TwinPower Turbo. Не исключено, что «пятидверку» оснастят тем же двигателем, как у седана M3: речь идёт о 3,0-литровой рядной «битурбошестёрке» S58 мощностью 510 л.с. В пару этому мотору могут предложить восьмиступенчатый «автомат», а также шестискоростную механическую коробку передач.

В конце прошлого месяца в ходе празднования 50-летия BMW M компания представила юбилейные исполнения седана M3 и купе M4. Автомобили спецверсии M 50 Jahre Edition получили ряд внешних отличий, расширенную палитру цветов кузова и иной декор салона. Техника у таких «четырёхдверки» и «двухдверки» стандартная.

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