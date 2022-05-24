В BMW празднуют 50-летие подразделения M: дебютировали юбилейные исполнения M3 и M4

Седан лимитированной серии M 50 Jahre Edition будет представлен только в США и Канаде, тираж составит 500 экземпляров. На других рынка предложат юбилейное купе (ограничений по количеству не предусмотрено).

Подразделение BMW M начало свою историю 50 лет назад, 24 мая 1972 года. Изначально оно выполняло роль заводской спортивной команды: тогда оно называлось BMW Motorsport. Позже, в 1993 году, наименование сократили до используемого и сейчас «BMW M». Сейчас сотрудники подразделения занимаются разработкой и выпуском «заряженных» автомобилей баварского бренда. К юбилею приурочили и презентацию специальных версий BMW M3 и M4.



На фото: BMW M3 версия 50 Jahre BMW M Edition

В компании приняли решение разделить рынки для седана и купе в исполнении M 50 Jahre Edition. Юбилейную «четырёхдверку» BMW M3 ограничили сравнительно скромным тиражом – 500 экземпляров, причём продавать такие машины будут только в Северной Америке (на рынках США и Канады). Поклонникам бренда из других стран достанется «праздничное» купе BMW M4, при этом ограничение по количеству не предусмотрено, хотя для разных рынков предусмотрена различная цветовая палитра юбилейных «двухдверок».



Создатели спецверсий выбирали цвета для кузова машин в соответствии с палитрой важных моментов в развитии подразделения M. Европейцы получат черные, синие, голубые, красные и серые купе M4. А, к примеру, Поднебесной достанутся оранжевые и темно-серые: таким образом баварцы подчеркнули, что 50-летие BMW M приходится на год тигра по китайскому календарю.



На фото: салон юбилейного седана BMW M3 1 / 5 На фото: салон юбилейного седана BMW M3 2 / 5 На фото: салон юбилейного седана BMW M3 3 / 5 На фото: салон юбилейного седана BMW M3 4 / 5 На фото: салон юбилейного седана BMW M3 5 / 5

В список иных визуальных отличий от «обычных» BMW M3 и M4 вошёл классический логотип, который с 1973-го по 1978 год принадлежал спортивной команде BMW Motorsport и украшал гоночные экземпляры. Кроме того, у моделей другой окрас дисков, при этом спереди установлены 19-дюймовые колёса, а сзади 20-дюймовые. Ещё у машин есть спойлер на крышке багажника, помимо этого «праздничный» седан снабдили увеличенным сплиттером в нижней части переднего бампера.



На фото: BMW M4 версия 50 Jahre BMW M Edition

В салоне тоже есть несколько изменений. Так, на подголовниках имеются «юбилейные» нашивки, соответствующий декор также можно увидеть на центральной консоли, кроме того, на порогах располагается наименование версии BMW M 50 Jahre Edition. Американским покупателям лимитированного седана M3 помимо автомобиля вручат ещё и фирменный M-чемодан для путешествий.



«Начинка» у представленных купе и седана такая же, и у стандартных BMW M3 и M4. Так что у юбилейных версий под капотом тот же трёхлитровый битурбомотор с отдачей 480 и 510 л.с., в пару к нему предлагается либо шестискоростная механическая коробка передач, либо восьмиступенчатый «автомат». Привод – задний или полный. Выпуск «эмок», приуроченных к юбилею, стартует в июле этого года. Стоимость купе пока не рассекречена, седан в США обойдётся минимум в 96 695 долларов.



На фото: салон юбилейного купе M4 1 / 3 На фото: салон юбилейного купе M4 2 / 3 На фото: салон юбилейного купе M4 3 / 3

Отметим, на юбилейный год баварцы заготовили немало новинок, разработанных при участии подразделения BMW M. Так, недавно дебютировало купе BMW M4 CSL, скоро состоится премьера спортивного универсала BMW M3 Touring, купе BMW M2 новой генерации, а также большого гибридного кроссовера BMW XM. Кстати, ранее наш дизайнер предполагал, как может выглядеть серийная версия будущего SUV.

