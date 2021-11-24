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Юбилей у баварцев: BMW M возвращает старый логотип

24.11.2021 96 0 0

Подразделению BMW M GmbH в следующем году исполняется 50 лет. В течение праздничного года будет представлено несколько «заряженных» новинок.

 

Свой полувековой юбилей подразделение BMW M, занимающееся выпуском «горячих» автомобилей баварской марки, отметит в конце следующей весны – 24 мая 2022 года. Отделение появилось в 1972-ом и поначалу играло роль заводской спортивной команды: тогда оно называлось BMW Motorsport. Позже, в 1993 году, его сократили до используемого и сейчас «BMW M».

В компании решили не оставлять важную дату без внимания: к ней приурочили, в частности, использование другой эмблемы. Новой её назвать нельзя, ведь этот логотип, по сути, является классикой: с 1973-го по 1978 год он принадлежал спортивной команде BMW Motorsport и украшал гоночные экземпляры. Теперь же компания решила по заказу клиентов размещать этот фирменный знак на автомобилям (опция будет доступна с марта 2022-го). При этом старая эмблема появится не только на собственно «эмках», созданных силами подразделения M, но также и на гражданских BMW, получивших пакет M Sport.

«Классический логотип» представляет собой узнаваемый «пропеллер» баварского бренда, который заключён по кругу в полукруги голубого, синего и красного цветов на белом фоне. Позже указанные цвета стали фирменными, сейчас они совместно используются в качестве отдельного автомобильного шильдика, указывающего на разработку М-подразделения. Возвращённый логотип можно будет разместить на капоте, багажнике, а также на ступицах колёс машин.

Чтобы отпраздновать это событие, компания также решила масштабно расширить цветовую палитру для некоторых «заряженных» моделей. Так, клиентам станут доступны 50 окрасов кузова из палитры прошлых лет. В BMW M отметили, что выбрали «знаковые и исторически значимые» цветовые варианты. Предполагается, что предлагаемые для машин в 2022 году оттенки станут отсылками к различным этапам истории BMW M.

В следующем году, юбилейном для М-подразделения, на рынок должно выйти сразу несколько новинок. Речь идёт, в частности, об универсале BMW M3 Touring: в конце сентября компания опубликовала фото «заряженной» модели в камуфляже. Более точного срока её появления пока нет.

Кроме того, BMW M готовит купе M2, которое создано на основе новой «двухверки» 2 series. Ранее мы публиковали рендер будущей новинки, который был создан нашим дизайнером Никитой Чуйко. Не исключено, что в продажу такой «горячий» автомобиль поступит только в 2023 году.

Ещё одной новинкой обещает стать кроссовер BMW XM. Автомобиль дебютирует совсем скоро, правда, пока в статусе концепта. В компании пока почти ничего не рассказали о технике, известно лишь, что «начинка» будет гибридной. Кстати, SUV окажется первым гибридом разработки подразделения M и одновременно вторым в его истории оригинальным автомобилем, то есть тем, у которого нет гражданского исходника.

спортивные авто авторынок бизнес BMW

 

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