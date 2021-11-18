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BMW засветила новый большой кроссовер, но тайна оптики ещё не раскрыта

18.11.2021 339 0 0

Спортивное подразделение баварской марки опубликовало первый тизер концепта, на основе которого будет создан новый флагман М-подразделения.

 

Немецкий производитель готовится к появлению нового флагмана своей «заряженной» линейки, однако сначала BMW намерена представить концепт, который станет основой будущего большого кроссовера. Официальная премьера новинки пройдёт в конце текущего месяца, 29 ноября, на автовыставке в Лос-Анджелесе. А пока что баварская компания поделилась первым тизером шоу-кара: снимок размещён на официальной странице BMW M в соцсети Facebook.

Тизер концепта BMW XM (высветленный вариант)

Ранее предполагалось, что новый большой кроссовер, разрабатываемый BMW, получит наименование X8. Однако, как минимум у грядущей премьеры название иное: компания опубликовала тизер шоу-кара и обозначила его имя – BMW Concept XM. На снимке автомобиль расположен в анфас, но при этом машина находится в плохо освещённом пространстве. Из-за этого хорошо видна только довольно крупная решётка радиатора в виде фирменных «ноздрей», которая имеет святящиеся многоугольные контуры.

Также можно заметить пару светодиодных фар узкой формы, которые расположены по бокам от радиаторной решётки. Не исключено, что основные блоки светотехники скрываются ниже в переднем бампере, так как предполагается, что у новинки будет «двухэтажная» оптика (ранее автомобиль в камуфляже не раз на дорогах ловили фотошпионы).

Рендер нового большого кроссовера BMW

На тизере у концепта видны в том числе дополнительные светодиоды, установленные на передней части крыши. Бампер оформлен в том же стиле, который используется для других нынешних моделей M-подразделения, но при этом его воздухозаборники «скромнее» по размеру.

Стоит отметить, что будущий кроссовер BMW XM окажется второй оригинальной моделью за всю историю подразделения, выпускающего «заряженные» автомобили BMW, у которой не будет так называемой «гражданской» версии, об этом ранее рассказал глава М-подразделения Маркус Флаш. Напомним, роль первенца выполнило купе BMW M1 со среднемоторной компоновкой (этот автомобиль выпускался в период с 1978-го по 1981 год).

Официальной информации о технике будущей новинки пока почти нет. В компании только отметили, что у большого кроссовера будет гибридная силовая установка. По предварительным данным, которыми поделился Autocar, в её основу ляжет «битурбомотор» V8 объёмом 4,4 литра, работающий в тандеме с электродвигателем. Совокупная отдача системы, вероятно, составит примерно 760 л.с.

Концепт, который баварская марка представит уже скоро, вероятно будет мало чем отличаться от серийной версии автомобиля, ведь до её появления на рынке осталось не так уж много времени: старт продаж намечен на 2022-ой. Производство нового кроссовера BMW планируется наладить на американском заводе компании (сейчас здесь выпускают большинство SUV бренда).

Ранее мы публиковали изображения будущего большого кроссовера BMW: рендеры подготовил наш дизайнер Никита Чуйко. 

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