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BMW X8: новые изображения

30.09.2021 712 1 0

Немецкая компания готовит свой новый флагманский кроссовер, и сейчас модель проходит дорожные испытания, периодически попадаясь в объектив фотошпионов. Благодаря этому у нас есть возможность представить, как будет выглядеть новинка.

 

Слухи о появлении модели с индексом Х8 ходили достаточно давно, и многие могли подумать, что это будет купеобразная версия Х7-го, как это принято у баварской марки. Однако год назад в Сети были опубликованы первые шпионские фотографии, и стало понятно, что это не совсем так. С тех пор закамуфлированная новинка неоднократно была замечена во время испытаний, и свежие шпионские фотографии позволяют чуть лучше разглядеть «иксвосьмой» в некоторых деталях, хотя в целом кузов по-прежнему скрыт под толстым слоем маскировки. Прежде всего, визуально Х8 не имеет ничего общего с моделью Х7 (которая кардинально преобразится в ходе грядущего рестайлинга), и у него будет оригинальный кузов необычной формы, который нельзя назвать купеобразным в привычном понимании. Автомобиль явно крупный (хотя сейчас пока трудно сказать, будет ли он длиннее или короче Х7-го), широкий и, скорее всего, более низкий. Многие удивлялись размеру решётки радиатора на модели Х7, однако «иксвосьмой» в этом плане явно сможет впечатлить, так как он получит самые крупные «ноздри» среди всех моделей бренда. Ещё одна необычная деталь – «двухэтажная» передняя оптика, в верхней части которой должны расположиться светодиодные ходовые огни, а в нижней будут основные блоки фар.

На боковинах выделается пара заметных выштамповок, одна из которых проходит вдоль всего кузова над дверными ручками, вторая огибает задние колёсные арки, вызывая ассоциации с некоторыми купе. Сами дверные ручки, кстати, на тестовых образцах вполне обычные, под «естественный хват», в то время как многие другие новинки компании получают ручки клавишного типа. Боковые зеркала визуально идентичны тем, что устанавливаются на Х7. Весьма необычно выглядит и массивная задняя часть с вытянутыми по горизонтали фонарями, их форма пока надёжно скрыта под камуфляжем, а на нашем рендере представлен один из возможных вариантов. Ниша номерного знака расположится на заднем бампере, подобно другим условно купеобразным кроссоверам бренда – Х2, Х4 и Х6. Одна из немногих хорошо видимых деталей внешности будущей новинки – оригинальные патрубки выхлопной системы, расположенные в два яруса.

Достоверной информации о технических особенностях нового Х8 практически нет, можем предположить, что в этом плане у него будет значительно больше общего с моделью Х7. Помимо прочих, ожидается появление самой мощной модификации Х8 М, которая будет оснащена гибридной установкой, состоящей из бензинового V8 4.4 и 200-сильного электромотора общей отдачей в 750 л.с., благодаря чему такой кроссовер станет самой мощной серийной моделью БМВ.

Премьера новинки ожидается в следующем году.

BMW X7
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BMW X7
2 / 3
BMW X7
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Сегодня роль флагманского кроссовера играет Х7, его минимальная стоимость в России составляет 7 560 000 рублей (30d, 249 л.с.). Самая доступная бензиновая версия 40i с 340-сильным трёхлитровым мотором обойдётся минимум в 8 010 000 рублей. Самый дорогой и мощный кроссовер с индексом M50i оснащается 530-сильным V8 4.4 и оценивается в 10 450 000 рублей в базовой версии.

Напомним, недавно появилось новое фото будущего универсала M3 Touring.   

кроссовер рендеры "Колёса.ру" новинки

 

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1 комментарий
30.09.2021 16:49
Антонио

Пи….ц! Что за уе…?! Немцы совсем кукухой поехали

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