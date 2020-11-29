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Обновлённый BMW X7: первые изображения

29.11.2020 2120 0 0

На днях в объектив фотошпионов попался рестайлинговый флагманский кроссовер баварского бренда. Судя по получившимся фотографиям, он весьма существенно изменится внешне.

 

Полноразмерный кроссовер Х7 был представлен в октябре 2018 года, он стал серийной версией одноимённого концепта, показанного на Франкфуртском автосалоне годом ранее. Учитывая, что в продажу модель поступила только в марте 2019 года, на конвейере она меньше двух лет, однако баварцы уже готовят рестайлинговую версию. Шпионские фотографии дают понять, что обновление будет существенным, прежде всего, спереди. Главное изменение во внешности – передняя оптика станет «двухэтажной». Основные блоки фар разместятся ниже, а сверху расположатся узкие полоски, в которых будут либо габаритные огни, либо указатели поворотов. Аналогичное решение будет применено на новом BMW X8, рендеры которого мы сделали ранее. Ещё одно видимое изменение – радар в нижнем воздухозаборникм станет шире и крупнее размером. Решётка радиатора на шпионских снимках при этом визуально такой же формы и размера. Вероятно, капот и передние крылья также останутся неизменными – на нашем рендере изображён именно такой вариант.

Запечатлённые фотошпионами тестовые образцы пока не имеют отличий от нынешней модели на боковинах и задней части, однако можем предположить, что обновится задняя светотехника: мы изобразили вариант с фонарями, визуально объединёнными узкой светодиодной полосой, как на рестайлинговой «семёрке». Также наверняка появится изменённый задний бампер, на нашем рендере – один из возможных вариантов оформления.

Информации об изменениях в технической части пока нет, однако можно предположить, что появится больше гибридных модификаций и, вероятно, электрическая. Нынешний же флагманский кроссовер оснащается широкой гаммой бензиновых и дизельных моторов, базовая дизельная модификация 30d оснащается 249-сильным рядным 3.0, базовая бензиновая 40i – 340-сильным рядным такого же объёма.

Премьера новинки ожидается в следующем году.

Так выглядит нынешний BMW X7
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Так выглядит нынешний BMW X7
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Так выглядит нынешний BMW X7
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Сегодня в России цены на BMW X7 начинаются с отметки в 6 660 000 рублей за вышеупомянутый вариант 30d. Бензиновая 340-сильная модификация оценивается в 7 070 000 рублей, дизельный вариант 40d с такой же мощностью обойдётся на 60 тысяч дороже. На вершине гаммы – 530 сильный бензиновый M50i за 9 400 000 рублей в базе.

Кстати, в прошлом месяце был представлен 900-сильный седан М5 от ателье G-Power.  

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