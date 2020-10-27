BMW M5 от G-Power: 900 л.с., чуть быстрее и намного дешевле Брабуса

Тюнинг-ателье G-Power из немецкого городка Айхах в Баварии подготовило свой ответ представленному на днях лифтбеку Brabus Rocket 900 . Доработанный специалистами G-Power спортседан BMW M5 получил название G5M Hurricane RR и может разогнаться до 100 км/ч всего за 2,5 с.

Любителям автомобильного тюнинга уже известно название G5M Hurricane RR: весной этого года под ним дебютировала 840-сильная версия седана BMW M5, но Brabus Rocket 900 задал новую планку мощности и в G-Power оперативно подтянули показатели своей модели. Новая версия G5M Hurricane RR выдаёт максимальные 900 л.с. и 1050 Нм, причём пик крутящего момента ограничен из-за желания сберечь автоматическую коробку передач (так же, как и у Brabus Rocket 900).

﻿Для сравнения скажем, что стоковый BMW M5 Competition выдаёт 625 л.с. и 750 Нм, набирает первую «сотню» за 3,3 с и может разогнаться до 305 км/ч. G5M Hurricane RR ускорятся до 100 км/ч за 2,5 с, максимальная скорость — 350 км/ч (у Brabus Rocket 900 – 2,8 с и 330 км/ч соответственно).



Мотористы из Айхаха в отличие от коллег из Ботропа добились улучшенных характеристик без увеличения рабочего объёма стокового мотора, но масштаб прочих доработок примерно такой же: 4,4-литровый V8 с заводским индексом S63B44T4 получил новые кованные поршни и шатуны, более производительные туброкомпрессоры, новые системы впуска и выпуска, оптимизированную систему охлаждения, новую программу управления двигателем и трансмиссией.



Визуальные изменения намного скромнее, чем у Брабуса: углепластиковый капот GP Venturi с отверстиями для охлаждения двигателя, лаконичный аэродинамический обвес без расширения кузова, заниженная на 30 мм подвеска, новые 21-дюймовые кованные колёса, четыре выхлопных патрубка с углепластиковым покрытием. Доработки интерьера оговариваются индивидуально с каждым заказчиком.



Обратите внимание, что на фотографиях представлен дорестайлинговый вариант BMW M5: обновлённый спортседан дебютировал летом этого года, а специалисты G-Power начали разрабатывать свою версию ещё зимой. Вероятно, обновлённый стайлинг-кит будет представлен в ближайшее время. В любом случае заказчику нужно будет предоставить для переделок стоковый BMW M5, который стоит сейчас в Германии от 117 852 евро, и заплатить 115 000 евро за его превращение в 900-сильный G5M Hurricane RR. Выходит дорого, но Brabus Rocket 900 ещё дороже — от 427 тысяч евро за готовую машину.

