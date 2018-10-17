17 Окт BMW X7 будет всего на 10 тысяч рублей дороже конкурента от Mercedes-Benz

Продажи новинки в России стартуют в марте 2019 года. Флагманский кроссовер BMW X7 по сути представляет собой увеличенную версию нового BMW X5. Моторная линейка у них единая. Базовая версия xDrive30d оснащается дизельной «шестёркой» объёмом 3,0 литра мощностью 265 л.с. Для РФ двигатель дефорсировали до 249 л.с., вероятно для того, чтобы покупателям не пришлось платить повышенный транспортный налог, так как ставка резко увеличивается с 250 л.с. Хотя так называемый «налог на роскошь» им платить всё равно придётся, так как стартовая цена далеко за пределами 3 млн. рублей.

В моторной гамме также есть и бензиновые версии: трёхлитровая 340-сильная для xDrive40i и 462-сильный вариант объёмом 4,4 литра для xDrive50i. Для топовой версии M50d предусмотрен ещё один «дизель» – четырёхнаддувный объёмом 3,0 литра с отдачей 400 л.с., а также стандартным М-пакетом и активным задним дифференциалом. Все версии работают в паре с восьмиступенчатым «автоматом», имеют полный привод с многодисковой муфтой подключения передних колёс.

У флагманского кроссовера BMW большие ноздри радиаторной решётки, а посадочный диаметр базовых колёс – 20 дюймов. При этом опционально доступны варианты «покрупнее» – 21 и 22 дюйма. В стандартной версии есть адаптивные светодиодные фары, за доплату можно получить лазерно-люминофорный дальний свет. В салоне такие же как у «икс пятого» дисплеи для комбинации приборов и мультимедийной системы OS 7.0 (диагональ у обоих экранов – 12,3 дюйма). Второй ряд в BMW X7 может представлять собой трёхместный диван или же пару раздельных кресел с индивидуальными электрорегулировками.

У начальной версии есть адаптивные амортизаторы и пневматическая подвеска, а также четырёхзонный климат-контроль, электропривод передних сидений, обивка сидений кожей Vernasca и панорамная крыша. За доплату клиенты получат активные стабилизаторы, адаптивный рулевой механизм, экраны развлекательной системы (для пассажиров второго и третьего ряда), а также пятизонный климат-контроль (кстати, такой опции у конкурентов нет).

Цена базовой версии BMW X7 xDrive30d стартует с отметки 5 830 000 рублей, за xDrive40i придётся заплатить 5 990 000 рублей, а стоимость версии M50d – минимум 7 490 000 рублей. Пока что в РФ не будет представлен вариант xDrive50i с бензиновой 462-сильной «восьмеркой».

В числе основных конкурентов новинки Mercedes-Benz GLS (цена стартует с отметки 5 820 000 рублей, что всего лишь на 10 000 рублей дешевле по сравнению с базовым BMW X7), а также Range Rover (стоит минимум 6 864 000 рублей). Отметим, длина «икс седьмого» больше, чем у конкурентов: 5 151 мм против 5 130 мм у GLS и 4 999 мм у стандартного Range Rover. Больше и колёсная база: 3 105 мм против 3 075 и 2 922 мм соответственно.

В период с января по август 2018 года Mercedes-Benz GLS разошёлся в РФ тиражом 2 364 автомобиля, что на 16,9% меньше по сравнению с результатом первых восьми месяцев прошлого года. Range Rover купили 1 664 клиента (спад – 37,7%).