Немецкая компания готовит самую мощную версию своего нового купе 2 серии, и в Сети уже появились фотографии некоторых внешних элементов будущей новинки. С их помощью у нас есть возможность представить, как будет выглядеть автомобиль.

Купе второй серии появилось в гамме баварской марки в 2014 году, став наследницей двухдверной версии 1 Series в кузове Е82, продержавшейся на конвейере с 2007 по 2013 годы. В начале прошлого месяца состоялась премьера второго поколения спортивной «двойки», которая, в отличие от новой 1 серии, сохранила классическую заднеприводную компоновку. А сейчас продолжаются дорожные испытания топовой версии M2, и закамуфлированные образцы нередко попадают в объектив фотошпионов. Плюс к этому у нас в распоряжении есть фотографии переднего бампера и решётки радиатора (которые, по всей вероятности, принадлежат именно новой М2), благодаря которым можно с высокой степенью точности воспроизвести переднюю часть новинки. По свежей баварской традиции, начатой новыми М3 и М4, самая мощная модификация второй серии будет внешне существенно отличаться от базовых купе: новинка получит совершенно другие «ноздри» угловатой формы с горизонтальными перекладинами и оригинальный бампер с прямоугольными вырезами под воздухозаборники. Кстати, бампер на шпионских фотографиях имеет большой вырез под фары, не совпадающий с замысловатой формой передней оптики обычной «двойки», однако можем предположить, что оставшееся пространство займут декоративные заглушки либо дополнительные воздуховоды.

Боковины и задняя часть пока скрыты камуфляжной плёнкой, но здесь характер изменений будет аналогичным другим «эмкам». Прежде всего, новая М2 выделяется заметно расширенными колёсными арками спереди и сзади. Появятся фирменные боковые зеркала, а в передних крыльях – декоративные элементы с логотипом модели. Сзади купе получит оригинальный бампер с диффузором в нижней части, по краям от которого расположатся 4 сдвоенных патрубка выхлопной системы. На кромке крышки багажника установят узкий спойлер, также можно ожидать появление новых порогов с контрастными декоративными вставками.

По имеющейся информации, новая М2 получит рядный 6-цилиндровый турбомотор S58, развивающий 490 л.с. и 550 Нм крутящего момента. Купе будет исключительно заднеприводным, а в качестве трансмиссии можно будет заказать механическую коробку передач. Некоторые заметные изменения ожидаются и в салоне: согласно шпионским фотографиям, на автомобиль установят пару больших мультимедийных экранов с системой iDrive 8.

Премьера новой BMW M2 ожидается в следующем году, а в продажу автомобиль может поступить лишь в 2023-м.

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Сегодня в России М2 предыдущего уже поколения официально не представлена, зато известны цены на новую купе в кузове G42. Базовый вариант 220d оснащается 2-литровым дизельным мотором, развивающим 190 л.с. и 400 Нм – от 3 370 000 рублей. Есть также 387-сильная бензиновая модификация M240i с полным приводом xDrive, её минимальная стоимость составляет 4 590 000 руб.

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