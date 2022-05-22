На прошлой неделе в Сети появились свежие шпионские фотографии частично закамуфлированного кроссовера XM, на которых можно разглядеть новые особенности внешнего вида серийной версии.

В ноябре прошлого года немецкая компания показала концепт своего флагманского кроссовера, который получит имя XM. С тех пор на дорогах неоднократно были замечены тестовые образцы в маскировочной плёнке, а на прошлой неделе были опубликованы фотографии паркетника, на котором скрыты лишь передняя и задняя части кузова. Чем же серийная версия будет отличаться от концепта?

Рендер серийного BMW XM

ХМ сохранит угловатую стилистику передней части с большими «ноздрями» решётки радиатора (однако они станут чуть меньше по размеру). На своём месте останется и «двухэтажная» оптика, узкие верхние сегменты с дневными светодиодными ходовыми огнями разместятся вдоль кромки капота, а ниже расположатся основные блоки фар, аналогично новой «семёрке». Колёсные арки станут чуть проще по сравнению с концептом – над ними не будет столь явных выштамповок, а контрастные накладки сделают более узкими. Зато сохранится одна из наиболее оригинальных деталей концепта – полоска вдоль поясной линии кузова, переходящее в окантовку бокового остекления. У ХМ Concept она была чёрной, а на запечатлённом фотошпионами образце (и на наших рендерах) её сделали золотистой. Что же касается задней части, то кроссовер сохранит узкие вытянутые фонари изогнутой формы, равно как и расположенные в два уровня патрубки выхлопной системы.

Рендер серийного BMW XM

Кроссовер получит гибридную силовую установку M Hybrid, в основе которой лежит новый двигатель S68 (модернизированная версия битурбированного V8 4.4). Восьмиступенчатый «автомат» ZF получит электромотор вместо гидротрансформатора. Мощность стартовой версии составит 650 л.с., крутящий момент – 800 Нм. Позже появится топовая модификация, характеристики которой будут аналогичны концепту – 750 л.с. и 1000 Нм. Кстати, в отличие от других М-моделей, такая версия не получит имя Competition.

BMW XM Concept 1 / 3 BMW XM Concept 2 / 3 BMW XM Concept 3 / 3

Премьера новинки состоится в течение этого года.

А пока роль флагманского кроссовера выполняет Х7, и в прошлом месяце он весьма заметно обновился. Также на днях состоялась премьера рестайлинговой «трёшки».