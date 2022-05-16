В преддверии скорой премьеры BMW продолжает раскрывать серийный кроссовер XM

У первого M-гибрида в истории подразделения изначально будет менее мощная силовая установка, чем была у прошлогоднего концепта.

Баварская марка показала концептуальный кроссовер XM в конце ноября 2021 года. Тогда же сообщалось, что производство серийного SUV, в основу которого ляжет этот шоу-кар, начнётся в 2022-ом. Известно, что выпуск стартует в декабре текущего года, а до дилеров первые машины доберутся в начале 2023-го. Производство наладят в заводе компании в США, он расположен в городе Спартанберге (штат Южная Каролина).



На фото: прототип серийного кроссовера BMW XM

Предположительно премьера товарной новинки BMW пройдёт совсем скоро, не исключено, что дебют XM приурочат к празднованию 50-летия подразделения BMW M. Пока что баварцы продолжают сохранять интригу и не рассекречивают автомобиль полностью, но всё же делятся новыми официальными снимками модели, правда та по-прежнему сохраняет маскировку.



Ожидается, что внешность серийного кроссовера будет мало чем отличаться от экстерьера концепта BMW XM. Напомним, ему достались крупные фирменные «ноздри» радиаторной решётки, имеющие форму многоугольников, со светящейся окантовкой и рисунком в виде чёрных горизонтальных полос. Кроме того, шоу-кар снабдили двухэтажной головной оптикой, где сверху расположены дневные ходовые огни с «поворотниками», а основной блок фар затемнён и находится заметно ниже.



Какие габариты будут у нового кроссовера, пока неизвестно, но ясно, что он окажется крупнее нынешних X5 и X6. Серийный BMW XM получит полноуправляемое шасси, адаптивную пружинную подвеску и активные стабилизаторы поперечной устойчивости (система питается от 48-вольтовой электросети).

Салон тоже пока «замаскировали» так, что видно только рулевое колесо и часть элементов управления на передней панели и двери. Напомним, интерьер концепта BMW XM разделён на две части с помощью цвета и материалов для отделки. Спереди кресла водителя и переднего пассажира отделали кожей, а сзади ей обтянули только подголовники дивана, остальную же часть «M Lounge-зоны» оформили бархатом с ромбовидным рисунком. Роль пола для пассажиров исполняет ковровое покрытие с похожим узором. На передней панели находится большой горизонтально вытянутый единый экран, играющий роль одновременно и виртуальной «приборки», и тачскрина информационно-развлекательной системы (на фото он скрыт с помощью ткани).



Изначально серийный кроссовер выйдет с менее мощной силовой установкой, чем была у концепта. В основе системы M Hybrid лежит новый двигатель S68 (это модернизированная версия битурбомотора V8 объёмом 4,4 литра), его адаптировали для работы в составе гибридной установки. Восьмиступенчатая автоматическая коробка передач ZF вместо гидротрансформатора получила электромотор. У стартовой версии совокупная отдача равна 650 л.с., а максимальный крутящий момент – 800 Нм. Для сравнения, у бензиновых X5 M Competition и X6 M Competition эти показатели составляют 625 л.с. и 750 Нм.



В дальнейшем у BMW XM появится топовая версия с теми характеристиками, которые были у прошлогоднего концепта. Совокупная мощность гибридной силовой установки у такого кроссовера составит 750 л.с., а крутящий момент – 1000 Нм. Сообщается, что такой вариант не получит прибавку Competition к названию (ему дадут иное «полное имя»). В компании пояснили, что на разгон с места до «сотни» гибридному кроссоверу массой около 2,7 тонны понадобится около 3,5 секунды. Запас хода в чисто электрическом режиме составит примерно 80 км (расчёт вели по циклу WLTP).

