Посвежевшие седан и универсал BMW 3 series: иная палитра, новые тачскрин мультимедиа и батарея

Производство глобальных версий начнётся в июле текущего года на заводе немецкой компании, расположенном в Мюнхене. Модели предложат с бензиновыми и дизельными моторами, а также с plug-in гибридной установкой.

Баварская марка выпускает модель третьей серии с 1975 года, за прошедшее время этот автомобиль успел шесть раз сменить генерацию. BMW 3 series актуального седьмого поколения дебютировал в 2018 году, а в 2022-м седаны и универсалы пережили рестайлинг. Как мы сообщали ранее, в компании решили продлить жизнь нынешней версии «трёшки»: прототипы обновлённого седана ловили на тестах в марте текущего года. Теперь баварцы полностью рассекретили посвежевшие BMW 3 series и 3 series Touring.

На фото: обновлённый седан BMW 3 series

Обновление коснулось внешности седана и универсала. Так, «трёшки» 2025 модельного года получили пересмотренную палитру цветов кузова: в неё теперь входят Arctic Race Blue metallic и Vegas Red metallic, а также новые варианты Frozen Pure Grey metallic и Frozen Portimao Blue metallic. У версий с пакетом M Sport есть комплект новых 19-дюймовых легкосплавных колёсных дисков, которые могут быть либо чёрными, либо двухцветными. Ещё для посвежевших 3 series доступны легкосплавные диски BMW Individual с Y-образными спицами, их размер тоже равен 19 дюймам.



В интерьере тоже есть порция обновок. Седан и универсал получили новое рулевое колесо, другую подсветку (доступны девять цветовых вариантов), иные центральные дефлекторы вентиляции. Стартовое исполнение 330i получило отделку с декором из светлого дерева, опционально доступны варианты с элементами из матового алюминия и пепельно-серого дерева, а для M340i – из углеродного волокна.



На фото: салон обновлённого седана BMW 3 series 1 / 3 На фото: салон обновлённого седана BMW 3 series 2 / 3 На фото: салон обновлённого седана BMW 3 series 3 / 3

Ещё у обновлённых 3 series и 3 series Touring модернизированные приборная панель и информационно-развлекательная система с «операционкой» BMW 8.5. Мультимедиа получила новый главный экран, более интуитивно понятное управление и улучшенную структуру меню. Имеется настраиваемая панель виджетов, пересмотренная навигация, более простым стало управление климатической установкой.



На фото: обновлённый универсал BMW 3 series Touring

Моторная гамма седанов и универсалов 3 series 2025 модельного года включает в себя четыре бензиновых и четыре дизельных битурбомотора. Отдача 2,0-литровых двигателей варьируется в диапазоне от 150 до 286 л.с., они идут в паре с восьмиступенчатой коробкой передач Steptronic. И бензиновые, и дизельные варианты работают в составе мягкогибридной установки в тандеме с 48-вольтовым стартер-генератором, что обеспечивает дополнительную мощность в размере 11 л.с.



У посвежевших четырёх- и пятидверки третьей серии есть и модификации 330e с plug-in гибридной установкой. Они доступны и с задним приводом, и с полноприводной системой BMW xDrive. В основе системы лежит четырёхцилиндровый бензиновый двигатель, идущий в комплекте с электромотором, интегрированным в восьмиступенчатую коробку передач. Совокупная мощность этой установки равна 292 л.с.



В состав системы также входит новая батарея, её полезная ёмкость равна 19,5 кВт*ч (показатель вырос почти вдвое по сравнению с дореформенной версией). При этом объём внутреннего пространства, багажника и топливного бака остались неизменными. Седан BMW 330e может проехать только на электротяге 85-101 км, четырёхдверка BMW 330e xDrive – 81-96 км. Показатель универсала BMW 330e Touring составляет 87-98 км, а у BMW 330e xDrive Touring – 84-91 км.



Серийное производство глобальных версий BMW 3 series и 3 series Touring начнётся в июле текущего года на заводе компании, расположенном в Мюнхене. Кроме того, четырёхдверная «трёшка», предназначенная в том числе для американского рынка, будет сходить с конвейера предприятия BMW в Сан-Луис-Потоси (Мексика). А для китайского рынка обновлённый седан третьей серии начнут выпускать на площадке в Шеньяне (находится под управлением СП BMW Brilliance Automotive).

