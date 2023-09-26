Новинки ×
  • Электрический Mercedes-Benz GLC ожидается в 2026 году: новая платформа и сборка в США

Электрический Mercedes-Benz GLC ожидается в 2026 году: новая платформа и сборка в США

26.09.2023 52 0 1

GLC Elektro станет, по сути, отдельной моделью в линейке Mercedes-Benz и не будет технически связан с «углеводородными» версиями.

В мае этого года компания Mercedes-Benz тихо завершила производство электрического кроссовера EQC: он дебютировал в 2018 году и стал первенцем «зелёной» EQ-линейки, но, к сожалению, провалился на рынке из-за не слишком удачной конструкции. История всего EQ-семейства, как выяснилось в начале этого года, тоже будет недолгой: по данным инсайдеров, руководство Mercedes-Benz решило отказаться от EQ-маркировки электрических моделей после 2024 года, поскольку больше не видит в ней смысла, ведь к 2030 году все модели Mercedes-Benz станут электрическими на большинстве рынков, так что проще использовать привычную, классическую маркировку.

Mercedes-Benz EQC

Место Mercedes-Benz EQC в модельном ряду пока вакантно, делать электрическую конверсию из «углеводородной» модели компания больше не хочет. Напомним, что актуальный Mercedes-Benz GLC второго поколения (X 254) дебютировал летом 2022 года, а минувшей весной была представлена купеобразная версия с приставкой Coupe и заводским индексом С 254 — обе версии построены на модульной платформе MRA.

Электрический GLC, как сообщает немецкий журнал auto motor und sport, получит платформу MB.EA (Mercedes-Benz Electric Architecture), предназначенную для среднеразмерных и больших электрических моделей Mercedes-Benz следующего поколения. Немецкие коллеги называют грядущую новинку GLC Elektro, но реальное коммерческое имя к моменту запуска может быть иным. Запуск намечен на 2026 год, основной сборочной площадкой для GLC Elektro станет американский завод Mercedes-Benz в Тускалузе (штат Алабама), на котором сегодня производятся более крупные электрические кроссоверы EQE SUV и EQS SUV — оба построены на платформе EVA.

Производство кроссовера Mercedes-Benz EQS SUV на заводе в Тускалузе
1 / 3
Производство кроссовера Mercedes-Benz EQS SUV на заводе в Тускалузе
2 / 3
Производство кроссовера Mercedes-Benz EQS SUV на заводе в Тускалузе
3 / 3

Mercedes-Benz EQC выпускался в Германии и Китае, в этих же странах сегодня производят основной объём кроссоверов GLC, а вот GLC Elektro отправят на сборку в США с целью получения щедрых субсидий от американского правительства в рамках принятого в прошлом году федерального Закона о снижении инфляции.

Ожидается, что GLC Elektro, в отличие от EQC, станет одной из самых массовых и успешных электрических моделей Mercedes-Benz. Платформа MB.EA обещает 800-вольтовую электрическую архитектуру и некие передовые технические решения, о которых нам ещё только предстоит узнать.

кроссовер слухи электромобиль новинки Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLC

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Заводы Надёжность, проверенная временем? Репортаж с завода Changan в Чунцине Автомобильные заводы всего мира похожи друг на друга: везде есть и роботы, и автоматизированные тележки, и сварочные линии, и цех сборки, и контроль качества. И всё-таки завод Changan, распо... 1000 9 1 25.09.2023
Статьи / Электромобиль Переделка бензинового автомобиля в электрический – как, зачем и сколько стоит Электромобиль из бензиновой машины – гаражный «колхоз» или стабильная и отработанная технология? Впрочем, поставим вопрос иначе: может быть, это единственный путь получить автомобиль на элек... 2101 22 3 21.09.2023
Статьи / Ремонт и обслуживание Шиномонтаж на выезде: что можно сделать без посещения стационарного сервиса Услуга выездного шиномонтажа – далеко не новинка на рынке. Но, несмотря на то, что эта услуга появилась уже давно, пользовались ей далеко не все автовладельцы. А многие даже и не знают, каки... 1007 0 0 20.09.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Lifan умер, да здравствует Livan: тест-драйв Livan X3Pro Он невелик по размерам, но выглядит гармонично. У него не самый могучий мотор и вариатор, но в городе он чувствует себя, как плотвичка в воде. Его салон отделан жестким пластиком, но его осн... 24203 6 2 18.07.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Exeed LX AWD: стоит ли полный привод 400 тысяч рублей? С относительно недавних пор одним поводом для критики китайских машин стало меньше: одна за другой стали появляться версии кроссоверов с полным приводом, которого многим так не хватало. Вот... 19676 12 0 14.07.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Главенство пассажира, нервная подвеска и мелкие шрифты: тест-драйв Exeed RX Еще недавно словосочетание «китайская марка премиальных автомобилей» звучало так же странно и нелепо, как «астрофизики Сомали», а сегодня претендующий на статус премиального бренд Exeed попо... 18139 10 0 08.08.2023
Change privacy settings