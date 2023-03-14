Новый Mercedes-Benz GLC Coupe: полная гибридизация и мягкая эволюция стиля

Среднеразмерный кроссовер Mercedes-Benz GLC второго поколения (X 254) дебютировал в начале лета прошлого года и только теперь подоспела его купеобразная версия с приставкой Coupe и заводским индексом С 254, у европейских дилеров она появится в июле.

Кроссовер GLC в двух кузовах (стандартный и купеобразный) — самая ходовая на данный момент модель Mercedes-Benz: в прошлом году он разошёлся по миру тиражом 342 900 шт., что на 3% больше, чем было в 2021-м, при этом в целом продажи легковых автомобилей Mercedes-Benz в 2022 году сократились на 1% до 2 043 900 единиц. Получается, что каждый шестой проданный Mercedes-Benz — это GLC, поэтому неудивительно, что немецкая компания не хочет его радикально перекраивать, как это было, например, в момент перехода от GLK к GLC первого поколения.

«Второй» GLC Coupe будет абсолютно узнаваем и привычен для владельцев этого же кроссовера первого поколения, но более свежий дизайн и масса точечных улучшений должны побудить клиентов поскорее заказать новинку. Mercedes-Benz сообщает, что заметно улучшил шумоизоляцию кроссовера, в том числа за счёт более тщательно проработанной аэродинамики: коэффициент с х снизился с 0,30 до 0,27. Корму зачем-то снабдили фальшивыми выхлопными патрубками.



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В салоне стало чуть просторнее за счёт увеличившейся на 15 мм до 2888 мм колёсной базы, объём багажника вырос на 45 л до 545 л и электропривод багажной двери входит в базовую комплектацию. Правда, у plug-in гибридных версий значительную часть багажника съедает батарея, у них стандартный объём составляет 390 л, со сложенными задними сиденьями — 1335 л (у мягкогибридных версий максимальный объём багажника — 1490 л). Люк в опциональной панорамной крыше теперь отъезжает на 6 см дальше, чем было у кроссовера первого поколения, то есть в салон будет поступать больше свежего воздуха.

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Салон — такой же, как у обычного GLC: полностью виртуальный 12,3-дюймовый щиток приборов может быть дополнен проекционным экраном, а центральный мультимедийный планшет с диагональю 11,9 дюйма слегка развёрнут к водителю. Опций по-прежнему довольно много, хотя в прошлом году компания Mercedes-Benz обещала начать их сокращать, убирая в пакеты. Так, например, фильтр тонкой очистки поступающего в салон воздуха и заводской парфюм для салона идут в пакете Energizing Plus вместе с многорежимной атмосферной светодиодной подсветкой.



Для нового GLC Coupe на данный момент заявлены только 4-цилиндровые 2,0-литровые бензиновые и дизельные двигатели в сочетании с 48-вольтовой мягкогибридной надстройкой (старт-генератор с отдачей в 23 л.с. и 200 Нм) или в составе plug-in гибридной силовой установки, у которой в стандартный для всех версий 9-ступенчатый «автомат» вживлён электромотор с отдачей в 136 л.с. и 440 Нм. Полный привод 4Matic с межосевым дифференциалом тоже стандартный для всех версий.



Мягкогибридных версий — четыре: бензиновые GLC 200 (204 л.с., 320 Нм), GLC 300 (258 л.с., 400 Нм) и дизельные GLC 220 d (197 л.с., 440 Нм), GLC 300 d (269 л.с., 550 Нм).

Plug-in гибридных версий — три: бензиновые GLC 300 e (313 л.с., 550 Нм), GLC 300 e (381 л.с., 650 Нм) и дизельная GLC 300 de (335 л.с., 750 Нм). Ёмкость батареи у plug-in гибридных версий — 31,2 кВт·ч, её полного заряда хватит на 113-131 км пробега (по циклу WLTP) на электротяге в зависимости от модификации и оснащения. Максимальная скорость в электрическом режиме ограничена на отметке 140 км/ч.



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Plug-in гибридные версии имеют в базовой комплектации пневматическую самовыравнивающуюся заднюю подвеску и разношинницу (разную размерность колёс на передней и задней осях). Все версии GLC Coupe в базовой комплектации снабжены спортивной подвеской и рулевым управлением с переменным передаточным отношением, за доплату предлагается полноуправляемое шасси: задние колёса могут поворачиваться в любую сторону на угол до 4,5 градуса. Штатные колёса — 18, 19 либо 20-дюймовые.



Цены на новый Mercedes-Benz GLC Coupe пока не объявлены, но европейские коллеги ожидают существенного подорожания при смене поколений на сумму около 10 000 евро. «Первый» GLC Coupe сейчас стоит в Германии от 55 055 евро.

