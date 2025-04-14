Mercedes-Benz избавится от клонов Renault Kangoo и сосредоточится на дорогих фургонах

Компания Mercedes-Benz сворачивает не слишком удачное партнёрство с Renault Group в сегменте лёгких коммерческих автомобилей и готовится завершить производство семейства «каблучков» Citan/eCitan/T-Class/EQT, наследников у них не будет.

Mercedes-Benz Citan/eCitan/T-Class/EQT — совсем ещё юные по меркам коммерческого сегмента модели, все они являются клонами Renault Kangoo третьего поколения и все выпускаются на заводе Renault во французском городе Мобёж. Премьера актуального Mercedes-Benz Citan/eCitan состоялась в 2021 году (это уже второе поколение, первое тоже было клоном Renault Kangoo), родственные T-Class и EQT дебютировали в 2022-м.

Mercedes-Benz eCitan 1 / 3 Mercedes-Benz Citan 2 / 3 Mercedes-Benz Citan 3 / 3

К большому сожалению руководства Mercedes-Benz, продаются «каблучки» неважно: совокупные продажи T-Class/EQT, по данным самой компании, в прошлом году составили 5117 шт. (-30,6% по сравнению с продажами в 2023 году), Mercedes-Benz Citan/eCitan разошёлся тиражом 23 351 шт. (-3,2%). При таких объёмах продаж «каблучки» вряд ли себя окупают либо приносят очень скромную прибыль, особенно с учётом большой номенклатуры версий: два варианта длины, грузовые и грузопассажирские версии, «углеводородные» и электрические силовые установки, несколько вариантов кемперов.

Mercedes-Benz T-Class 1 / 3 Mercedes-Benz T-Class 2 / 3 Mercedes-Benz T-Class 3 / 3

В конце прошлой недели некоторые зарубежные СМИ, в том числе Automotive News Europe сообщили со ссылкой на представителей Mercedes-Benz, что производство Citan/T-Class/EQT прекратится в середине 2026 года и наследников у них не будет, то есть компания Mercedes-Benz уйдёт из сегмента компактных коммерческих фургонов и сосредоточится на среднеразмерных и больших фургонах собственной разработки, которые продаются бóльшими тиражами и приносят больше прибыли.

Mercedes-Benz EQT 1 / 3 Mercedes-Benz EQT 2 / 3 Mercedes-Benz EQT 3 / 3

Продажи больших фургонов Mercedes-Benz Sprinter/eSprinter в прошлом году составили 219 127 шт. (-7,7%), среднеразмерных фургонов Mercedes-Benz Vito/eVito — 101 205 шт. (-14,9%), пассажирские среднеразмерные вэны Mercedes-Benz V-Class/EQV проданы в количестве 56 809 шт. (-5,3%). В целом продажи коммерческого подразделения Mercedes-Benz Vans в 2024 году сократились на 9,4% до 405 610 шт., из них электромобили составили всего 19 516 шт. (-13,9%).

Mercedes-Benz Citan/eCitan

В 2026 году в линейке Mercedes-Benz Vans появятся первые электрические микроавтобусы и фургоны на новой модульной платформе VAN.EA (Van Electric Architecture), вместе с ними на рынок выйдут и новые «углеводородные» микроавтобусы и фургоны на платформе VAN.CA (Van Combustion Architecture).

Новый платформы VAN.EA и VAN.CA подходят как для среднеразмерных, так и для больших фургонов.

Получается, что в 2026 году окончательно завершится модельное сотрудничество между Mercedes-Benz и альянсом Renault-Nissan. Напомним, что в прошлом десятилетии у Mercedes-Benz был среднеразмерный пикап X-Class, сделанный на базе Nissan Navara, но он продержался на конвейере всего два с половиной года, после чего был снят с производства из-за слабых продаж. Маленький заднемоторный хэтчбек smart forfour второго поколения был клоном Renault Twingo третьего поколения и выпускался в период с 2014 по 2021 год, причём в 2019 году марка smart перешла под фактический контроль китайского холдинга Geely.