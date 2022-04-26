Mercedes-Benz T-Class: дороже, но ненамного роскошнее брата от Renault

О создании Т-класса немцы объявили задолго до премьеры нового Ситана: так было решено именовать самые богатые модификации грядущего каблучка. К слову, аналогичным образом разделены и старшие модели V-Class и Vito. Предвестником всего нового семейства компактных Мерседесов стал электрический концепт EQT, дебютировавший в самом начале прошлого года. В том же 2021-м представили и товарный «второй» Citan, у которого две версии – грузовая и пассажирская (последняя носит «фамилию» Tourer). «Немец», напомним, по-прежнему является родственником Renault Kangoo, только речь о «французе» уже третьего поколения, да и модели постарались развести (в том числе, и внешне). И вот, наконец, раскрыт непосредственно Mercedes-Benz T-Class.

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Другой радиаторной решетки, которую сулили тизеры, нет, внешне «тэшка» вообще мало чем отличается от Citan: лишь некоторые версии T-Class имеют чуть подретушированный передний бампер. Но хотя бы бамперы уже «в базе» окрашены в цвет кузова, тогда как у «простых» Ситанов они из черного пластика. Для вэна предусмотрены подъемная задняя дверь или распашные створки, светодиодные фары – опция. T-Class дебютировал в короткой версии с пятиместным салоном, длина – те же 4498 мм, что и у Ситана, колесная база тоже совпадает (2716 мм). Растянутый семиместный вариант представят позже.



Внутри Mercedes T-Class отличился только отделкой: например, можно заказать цветные вставки и «кожаную» обивку. Как и у Citan/Kangoo, на втором ряду установлен диван, разделенный в пропорции 60:40. T-Class по умолчанию имеет мультимедийную систему с 7-дюймовым экраном и электрический «ручник». Кроме того, «в базе» есть семь подушек безопасности, системы автоторможения, удержания в полосе движения и мониторинга «слепых» зон (это добро положено и базовому Ситану). Адаптивный круиз-контроль доступен в качестве опции. Но панорамную крышу или виртуальную «приборку» нельзя заказать даже за доплату.



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Моторную гамму новинка разделила с Citan, вот только младший 75-сильный дизель ей не достался (а вообще, моторы общие с Renault Kangoo, но со своими настройками). Версии T 160 d и T 180 d имеют турбодизель 1.5 мощностью 95 и 116 л.с. соответственно, модификации T 160 (102 л.с.) и T 180 (131 л.с.) оснащены бензиновой «турбочетверкой» 1.3. Коробки – шестиступенчатая «механика» или 7DCT (лишь 102-сильному варианту «робот» не положен).



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В Германии цена T-Class начинается с отметки в 30 000 евро. Вэн Citan Tourer там стоит от 22 250 евро, а пассажирский Renault Kangoo – от 25 000 евро.

