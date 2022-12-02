Серийный Mercedes-Benz EQT: аналоговые приборы, техника Renault и две кемпер-версии

В виде концепта Mercedes-Benz EQT был представлен ещё в мае прошлого года — то была очень эффектная машина с футуристичным светодиодным передком, большими колёсами и щедрым хромированным декором. Серийная версия, рассекреченная сегодня, оказалась куда скромнее концепта и мало чем отличается в плане дизайна от «углеводородного» Т-класса и его «бюджетного» родственника Citan Tourer. Снаружи распознать электрический «каблучок» можно только по шильдику EQT 200, которого может и не быть, спереди — по более крупной, чем у версий с ДВС, чёрной радиаторной решётке, визуально объединённой с фарами и украшенной сверху тонкой хромированной полоской молдинга.

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Напомним, что Mercedes-Benz EQT сотоварищи — это клоны Renault Kangoo третьего поколения. Ещё одни клоном французской модели является Nissan Townstar. Все родственные «каблучки» выпускаются в одном месте — на заводе Renault во французском городе Мобёж. Пассажирский батарейный Renault Kangoo E-Tech Electric дебютировал в октябре, а сегодня представлен премиальный Mercedes-Benz EQT, причём сразу в короткобазной (2716 мм) и длиннобазной (2898 мм) версиях. Renault, к слову, длиннобазный Kangoo пока не представила, но и длиннобазный EQT пока явлен лишь в виде туристического концепта Marco Polo, а серийную версию обещают лишь во второй половине 2023 года.



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В техническом плане EQT полностью повторяет электрический Kangoo, но пресс-служба Mercedes-Benz даёт чуть больше технических деталей. Единственный электромотор с максимальной отдачей в 90 кВт (122 л.с.) и 245 Нм вращает передние колёса, предусмотрены три уровня рекуперации и возможность езды в одну педаль. Максимальная скорость — 134 км/ч. Ёмкость вмонтированной в пол 400-вольтовой батареи — 46 кВт·ч, из них потребителю доступны 45 кВт·ч. Запас хода на одной зарядке у короткобазной версии — 282 км по циклу WLTP. Максимальная мощность зарядки — 80 кВт, она позволяет зарядить батарею с 10 до 80% за 38 минут.



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Передняя подвеска — типа McPherson, а сзади установлена старомодная жёсткая балка со стабилизирующей тягой Панара. Тормоза на всех колёсах дисковые. Снаряженная масса — от 1874 кг, допустимая полная масса — 2390 кг, допустимая нагрузка на крышу — 80 кг, допустимая масса буксируемого прицепа — 1500 кг. Объём багажника — 551 л, со сложенным вторым рядом сидений — 1979 л.



С места водителя EQT почти ничем не отличается от Т-класса: сохранёны массивный рычажный селектор режимов силовой установки и аналоговый щиток приборов с центральным 5,5-дюймовым экраном, только вместо тахометра установлен стрелочный индикатор расхода мощности. Диагональ мультимедийного экрана в толстой рамке — скромные 7 дюймов. В базовое оснащение входят 7 подушек безопасности, современные электронные ассистенты водителя (но за адаптивный круиз-контроль надо доплачивать), 4 USB-порта и полка беспроводной зарядки для смартфонов.

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Главная «фишка» Mercedes-Benz EQT — это две кемпер-версии. Для короткобазного EQT разработан инсталлируемый модуль Marco Polo, позволяющий превратить обычный «каблучок» в туристический. В комплект входят раскладная кровать (2,0 х 1,15 м), 15-литровый холодильник, раковина с 12-литровым баком для воды, газовая плитка, раскладной стол и стулья для пикника, ящики для посуды и прочая мелочь.



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Длиннобазный EQT Marco Polo, представленный в виде конце, — это уже комплексный продукт, который нельзя конвертировать в обычный EQT. Здесь есть подъёмная крыша-платка, где можно разместить вторую кровать размером 1,97 х 0,97 м. Размер основной салонной кровати — 2,0 х 1,15 м. В комплект входят 16-литровый холодильник, раковина с 12-литровым баком для воды, газовая и электрическая плитки, расширенный набор шкафчиков, раскладной навес, защищающие от света и насекомых штроки, мебель для пикника, съёмная батарея для питания бытовых приборов (её можно заряжать дома), 7 USB-портов (в том числе один в области крыши, то есть для раздвижного второго этажа).



В Германии Mercedes-Benz EQT будет стоить от 49 000 евро за короткобазную версию, цены на туристические версии и 7-местный длиннобазный EQT будут объявлены позже.

