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  • Nissan Townstar: ещё один клон нового Renault Kangoo, идущий на смену двум моделям

Nissan Townstar: ещё один клон нового Renault Kangoo, идущий на смену двум моделям

27.09.2021 400 0 0

Компания Nissan представила новый «каблучок» Townstar, который отличается от родственного Renault Kangoo оформлением передка и сокращённой моторной гаммой.

 

В европейском сегменте LCV марка Nissan сильно отстаёт от конкурентов: в прошлом году, по данным аналитического агентства JATO Dynamics, она реализовала здесь только 36 490 автомобилей, тогда как корпорация Stellantis — 554 376, Ford — 287 801 Renault — 265 488, Volkswagen — 213 038, Mercedes-Benz — 188 701 шт, Toyota — 54 492 шт., Iveco — 51 338 шт. Тем не менее Nissan не сдаётся и готовится штурмовать класс «каблучков» с новой моделью, получившей полноценное имя Townstar вместо безликого индекса NV250 предшественника (клон Kangoo прошлого поколения). Townstar также явялется преемником устаревшей глобальной модели NV200, которую компания Nissan разработала самостоятельно и выпускает с 2009 года, вот только ареал распространения у Townstar будет меньше — например, в Северной Америке новинку ждать не стоит.

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Townstar — это перелицованный Renault Kangoo третьего поколения (построен на модульной платформе CMF-C), у которого, напомним, есть также премиальный родственник — новый Mercedes-Benz Citan. Но если мерседесовцы всё же изрядно перекроили исходную французскую модель и снабдили новый Citan уникальным интерьером, то Townstar с места водителя отличается от Kangoo только эмблемой на руле и другими незначительными деталями. Зато снаружи у Townstar собственный дизайн передка, более угловатый и агрессивный, чем у Kangoo. Отличия сзади сводятся к изменённому рисунку фонарей, при этом их форма — такая же, как у Kangoo (у Mercedes-Benz Citan, кстати, тоже).

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Компания Nissan представила сразу грузовую и пассажирскую версии Townstar в стандартном коротком кузове. У Kangoo будет также удлинённая версия, а вот Nissan по поводу длинного Townstar пока ничего не говорит. Грузовая версия вмещает до 3,9 кубометра груза (со сложенным передним пассажирским сиденьем) массой до 800 кг. У 5-местного пассажирского исполнения объём багажника составляет 775 л. Опция в виде «выпиленной» правой В-стойки кузова, позволяющая грузить в кузов крупногабаритные грузы сбоку, для Townstar не заявлена.

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На данный момент для Townstar заявлен только один традиционный двигатель, а именно бензиновая 1,3-литровая «турбочетвёрка» мощностью 130 л.с. У Renault Kangoo она сочетается в 6-ступенчатой МКП либо 7-ступенчатым «автоматом» типа DCT (с двумя сцеплениями). Nissan по поводу коробок передач для своей машины пока ничего не говорит. Для Kangoo, напомним, доступен также 1,5-литровый турбодизель в трёх вариантах мощности.

Судя по всему, Nissan делает главную ставку на электрический Townstar EV с электродвигателем мощностью 90 кВт (122 л.с.) и батареей ёмкостью 44 кВт·ч, полной зарядки которой должно хватить на 285 км по циклу WLTP.

Чем Nissan Townstar не обделили, так это новейшими электронными ассистентами водителя: система автоматического аварийного торможения с функцией распознавания пешеходов и велосипедистов, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, автопарковщик и проч.

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Дата начала продаж Nissan Townstar в Европе пока не названа, а в России новый французско-японский «каблучок» не появится. Выпускаться Townstar будет на заводе Renault во французском городе Мобёж — там же, где и новый Kangoo.

Вместе с дебютом Townstar компания Nissan объявила о переименовании старших коммерческих моделей в Европе: фургон NV300 (клон Renault Trafic) теперь называется Primastar, а NV400 (клон Renault Master) — Interstar. Что до пикапа Nissan Navara, то он в конце этого года покинет европейский рынок.

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