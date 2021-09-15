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  • Обновлённый Renault Trafic: теперь и грузовой вариант с 10 новыми ассистентами водителя

Обновлённый Renault Trafic: теперь и грузовой вариант с 10 новыми ассистентами водителя

15.09.2021 79 0 0

В виде микроавтобуса обновлённый Renault Trafic дебютировал в ноябре прошлого года и только теперь подоспела его грузовая версия с кузовом фургон. Европейские продажи начнутся в конце этого года.

 

Обновление семейства коммерческих автомобилей Renault Trafic затянулось, что, возможно, негативно скажется на продажах в текущем году. В 2020-м Trafic, по данным аналитического агентства JATO Dynamics, стал в Европе третьей по популярности моделью в сегменте однотонных LCV: продано 62 007 экземпляров, тогда как занявший первое место Ford Transit Custom разошёлся тиражом 109,763 шт., а на втором месте расположился VW Transporter — 73 817 шт.

Рестайлинг принёс Трафику новое, более строгое оформление передка и светодиодные фары в базовой комплектации, а вот корма осталась без изменений. У фургона в оформлении больше некрашеного пластика, чем у микроавтобуса, но нельзя сказать, что выглядит он от этого хуже. Грузовая версия доступна со стандартной (3098 мм) и удлинённой (3498 мм) колёсной базой, габаритная длина — 5080 и 5480 мм соответственно.

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Также доступны два варианта высоты: 1971 и 2495 мм у стандартной версии, 1967 и 2498 мм у длиннобазной. Есть и «головастик» на основе длиннобазной версии, то есть кабина с платформой, на которую можно установить любую надстройку. У фургона объём кузова в зависимости от исполнения варьируется в диапазоне от 5,8 до 8,9 кубометра. В перегородке между кабиной и грузовым отсеком можно заказать лючок для длинномеров.

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Место водителя теперь оформлено на немецкий манер, передняя панель стала более прямолинейной и угловатой. В числе функциональных обновок — полочка беспроводной зарядки смартфона, три USB-порта и новая мультимедийная система Easy Link с 8-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой смартфонных интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto, однако в дешёвых версиях вместо неё будет короб с простенькой магнитолой. Пассажирская фронтальная подушка безопасности теперь широкая, рассчитанная на двух человек, как, собственно, и само пассажирское кресло. Левая часть спинки этого кресла складывается и превращается в многофункциональный столик. Общий объём полочек, карманов и ящиков для мелочей — 88 л.

В прошлом году дорестайлинговый Renault Trafic очень бледно выступил в тестах Euro NCAP на активную безопасность из-за скудного оснащения электронными ассистентами водителя. Обновление принесло Трафику сразу десять новых ассистентов, в том числе систему автоматического аварийного торможения, адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон, систему распознавания дорожных знаков и камеру заднего вида.

Двигатели — такие же, как у микроавтобуса, точнее один 2,0-литровый мочевинный дизель с тремя вариантами максимальной мощности — 110, 150 и 170 л.с. Коробка передач по умолчанию — 6-ступенчатая «механика», для 150- и 170-сильной версий в виде опции предлагается «автомат» EDC с двумя сцеплениями.

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В России Renault Trafic официально не представлен, равно как и его клоны Mitsubishi Express и Nissan NV300. Есть ещё третий клон — Fiat Talento, но пока неизвестно, будет ли он обновляться вместе с остальными родственниками либо эта модель по примеру более крупного Opel Movano переедет на платформу корпорации Stellantis.

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