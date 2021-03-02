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Новый Mitsubishi Express на тестах ANCAP: ноль звёзд!

02.03.2021 298 0 0

Летом прошлого года после семилетнего перерыва на рынки Австралии и Новой Зеландии вернулся фургон Mitsubishi Express, который в новом поколении оказался перелицованным Renault Trafic и собирается с ним на одном заводе во французском Сандувиле. Уровень безопасности новинки по результатам тестов ANCAP оказался неудовлетворительным, эксперты удивлены, что в 2021 году такие машины вообще существуют.

 

Нынешний Renault Trafic третьего поколения дебютировал в 2014 году, но, по сути, это модернизация машины второго поколения, основы конструкции которой были заложены ещё в прошлом веке. В ноябре 2020 года «третий» Trafic пережил рестайлинг, получил освежённую внешность, новый салон и современные системы активной безопасности, но Mitsubishi Express сделан на базе дорестайлинговой версии, то есть со старым салоном и без умных электронных помощников, так что провал на тестах ANCAP был, на наш взгляд, вполне ожидаем, ведь дорестайниговый Trafic очень плохо выступил в прошлогоднем спецтесте Euro NCAP на активную безопасность коммерческих фургонов.

Актуальная программа испытаний ANCAP повторяет регулярную программу Euro NCAP, которая была серьёзно обновлена и ужесточена в прошлом году (подробности — в отдельном материале). Получить хорошую оценку без современных электронных ассистентов водителя в такой программе невозможно. Mitsubishi Express ни в базе, ни за доплату не предлагает ни системы автоматического аварийного торможения (AEB), ни системы удержания в полосе, ни адаптивного круиз-контроля. Лишь благодаря ручному ограничителю скорости и напоминаниям о необходимости пристегнуться Express получил 1,25 балла из 16 возможных за ассистирование водителю. Натурные тесты в этой части программы не проводились, так как испытывать нечего.

Оценки за защиту детей у Mitsubishi Express вообще нет, так как он не предназначен для перевозки юных пассажиров.

В краш-тестах французско-японский фургон выступил слабо. Новый фронтальный удар с 50-процентным перекрытием о движущуюся навстречу тележку с установленным на неё деформируемым барьером выявил пограничный оранжевый уровень нагрузок на груди и бёдрах водителя — есть риск получения тяжёлых травм. В этом же тесте Mitsubishi Express был оштрафован на несколько баллов за высокий риск нанесения урона встречному транспорту и его пассажирам при аварии.

При фронтальном ударе о стену на груди водителя также зафиксирован пограничный оранжевый уровень нагрузок, а у пассажира — высокий коричневый уровень нагрузок на шее, который практически гарантирует перелом.

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С боковым ударом о деформируемый барьер Express справился хорошо, опасных нагрузок на манекене на зафиксировано, но сдвижная боковая дверь после удара сильно деформировалась и отслоилась от кузова, то есть в пассажирской версии модели через неё могут выпасть люди. При боковом ударе о столб сдвижная боковая дверь открылась из-за сильно вывернутой от удара центральной стойки с замком. В этом же тесте Express был оштрафован за частично нераскрывшуюся оконную подушку безопасности со стороны водителя. Нагрузки на груди водителя при ударе о столб — на пограничном оранжевом уровне.

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Всего в арсенале Mitsubishi Express пять подушек безопасности: две фронтальные, две оконные и одна боковая (для туловища) со стороны водителя — для пассажира боковую подушку производитель не предлагает. Пассажирское место в Express широкое, рассчитанное на двоих, но для центрального пассажира никаких подушек не предусмотрено.

В итоге Mitsubishi Express получил нулевой рейтинг за безопасность и не рекомендован экспертами ANCAP для покупки — они призвали компанию Mitsubishi срочно модернизировать Express.

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