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  • Обновлённый Renault Trafic: больше электронных помощников и салон в немецком стиле

Обновлённый Renault Trafic: больше электронных помощников и салон в немецком стиле

03.11.2020 668 0 0

Компания Renault показала первые изображения обновлённого семейства среднеразмерных коммерческих автомобилей Trafic. Полноценная премьера состоится в начале следующего года, а старт продаж намечен на март.

 

Renault Trafic в России на данный момент официально не представлен, главный рынок для него — это Европа: за первые три квартала 2020 года он разошёлся здесь тиражом 51 616 экземпляров (данные производителя). Главный конкурент — Ford Transit/Tourneo Custom — почти вдвое успешнее: с января по август продано 98 446 шт.

Нынешний Trafic третьего поколения выпускается на заводе Renault во французском Сандувиле с 2014 года и теперь пришло время ему обновиться. Пока что показаны только пассажирские версии Trafic Combi и SpaceClass, фургончики и «головастики» (шасси с кабиной) покажут позднее, но стилистические изменения, скорее всего, у всех будут одинаковые. Спереди Trafic получил чуть более крупную и менее округлую по периметру фальшрадиаторную решётку, новые светодиодные фары с боковыми С-образными секциями, новый более строгий передний бампер с оквадраченными гнёздами противотуманок и встроенным радаром.

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Вида сзади пока нет, зато есть снимки интерьера. Здесь мы видим полностью новую переднюю панель, утратившую прежнюю уютную округлость и ставшую гораздо более строгой, на манер немецких моделей. Мультимедийная система теперь выполнена в виде отдельного блока, а не интегрирована в переднюю панель. Свежий и нарядный интерфейс Easy Link поддерживает смартфонные протоколы Apple CarPlay и Android Auto. Отрадно, что приборы по-прежнему крупные и аналоговые, а блок микроклимата выполнен в виде трёх хрестоматийных крутилок — просто и удобно. Версия SpaceClass, наиболее дорогая из пассажирских, имеет улучшенные материалы отделки и тумбу-транформер с выдвижным столиком по центру салона.

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Trafic способен взять на борт до 9 пассажиров или до 1,8 кубометра груза. Для мелочёвки в салоне предусмотрены всевозможные кармашки и ёмкости обще вместимостью 86 л. Пассажирская фронтальная подушка безопасности стала более крупной и рассчитана на двоих человек, на случай если переднее сиденье сделано двухместным. В перечне систем активной безопасности появились система автоматического аварийного торможения, адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон и предупреждение о выезде из полосы без включённого поворотника.

О двигателях полной информации пока нет, заявлены три турбодизеля: dCi 110, dCi 150 и dCi 170 (цифры указывают на мощность в л.с.), все соответствуют актуальным экологическим нормам Euro 6D FULL, то есть имеют громоздкую систему очистки выхлопных газов с мочевинным впрыском. 110-сильный мотор будет доступен только в паре с МКП, 150-сильный — с МКП либо «автоматом» EDC (с двумя сцеплениями), 170-сильный — только с EDC. 

Renault Trafic имеет клонов в лице Mitsubishi Express, Nissan NV300 и Fiat Talento, которые, вероятно, тоже обновятся в ближайшее время. Fiat Talento, впрочем, в свете слияния FCA и Grope PSA может не обновиться, а сменить поколение и стать клоном французских моделей Citroen Jumpy/SpaceTourer и Peugeot Expert/Traveller, хорошо известных в России.

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