Коммерческие фургоны на испытаниях Euro NCAP: без краш-тестов, но всё равно страшно

Euro NCAP провёл испытания электронных ассистентов водителя на 19 моделях коммерческих фургонов, которые покрывают 98% европейского рынка новых LCV. Только три модели заслужили золотые медали, пять фургонов оказались не готовы к проверке и получили «неуд».

Те, кто следит за программой Euro NCAP, знают, что она теперь больше про активную безопасность, чем про пассивную, хотя краш-тесты Euro NCAP раз в несколько лет тоже усложняет — о последней версии комплексной программы для легковушек мы подробно рассказывали в мае этого года. Что до коммерческих фургонов, то их регулярных краш-тестов Euro NCAP не проводит, зато в этом году, несмотря на карантинные ограничения, комитет сумел собрать группу из 19 моделей и проверить качество работы их электронных ассистентов водителя.

В группу испытуемых вошли Citroen Jumper, Citroen Jumpy, Ford Transit, Ford Transit Custom, Fiat Ducato, Fiat Talento, Iveco Daily, Mercedes-Benz Sprinter, Mercedes-Benz Vito, Nissan NV400, Opel/Vauxhall Movano, Opel/Vauxhall Vivaro, Peugeot Boxer, Peugeot Expert, Renault Master, Renault Trafic, Toyota Proace, VW Crafter и VW Transporter. Как видим, участники относятся к классу среднеразмерных либо больших фургонов, но все имеют полную массу не более 3,5 тонн, то есть считаются лёгкими коммерческими автомобилями, которыми можно управляться с «легковыми» правами.

На тест организаторы старались брать машины в самым лучшим из возможных оснащением системами активной безопасности. Даже в пределах Европы такое оснащение сильно варьируется в зависимости от страны. Euro NCAP для простоты исследовал рынки Великобритании, Германии, Испании, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Франции и Швеции. Эксперты были сильно удивлены тем, как сложно оперативно получить информацию о доступности электронных ассистентов на представленных здесь моделях, то есть работа с включением всех стран Европы оказалась бы непосильной. Вдобавок разнится оснащение бэдж-инжиниринговых моделей, даже если они выпускаются на одном заводе.



Программа испытаний для фургонов проще, чем отдельная программа для проверки электронных ассистентов водителя на легковушках (не путать с основной комплексной программой, с краш-тестами). Ключевой является многоэтапная (на разных скоростях, с вовлечением и без вовлечения водителя) проверка системы автоматического аварийного торможения (AEB):



приближение к стоящему автомобилю (прямо по курсу и со смещением влево и вправо);

приближение к движущемуся автомобилю (прямо по курсу и со смещением влево и вправо);

приближение к тормозящему автомобилю (прямо по курсу);

приближение к пешеходу, пересекающему проезжую часть;

приближение к пешеходу, который пересекает проезжую часть, но при этом выходит из-за припаркованных у обочины автомобилей (то есть электроника его увидит позже, чем в предыдущем тесте);

приближение к пешеходу, идущему вдоль обочины;

приближение к велосипедисту, пересекающему проезжую часть;

приближение к велосипедисту, движущемуся вдоль обочины.

Также оценивается система удержания в полосе, если такая есть. Начисляются баллы за предупреждение о выезде из полосы без включённого поворотника, за систему мониторинга слепых зон, за систему контроля скорости, за систему мониторинга внимания водителя и за напоминание о непристёгнутых ремнях безопасности.



Итоговая оценка выставляется по четырёхбалльной системе в виде медалек: платиновая достаётся машинам, набравшим как минимум 80% от максимально возможного количества баллов за все тесты, для золотой нужно набрать 60%, для серебряной — 40%, для бронзовой — 20%. Если машина набрала меньше 20%, то остаётся без медали и Euro NCAP помечает её как нерекомендуемую к покупке.

Renault Trafic (11%) и его клон Fiat Talento (5%), а также Renault Master (16%) и два его клона в лице Opel/Vauxhall Movano (7%) и Nissan NV400 (12%) оказались в группе неудачников, оставшихся без медалей. Эти модели без системы AEB пропустили бόльшую часть испытаний. Разница в полученных процентах связана с разницей в оснащении, о которой мы предупреждали выше: например, Fiat Talento снабжён лишь сигнализацией о непристёгнутом ремне безопасности водителя, а Renault Trafic предлагает за доплату выставляемый вручную ограничитель скорости. Renault Master предлагает за доплату AEB, но она распознаёт только машины, а на пешеходов и велосипедистов не реагирует.



В группу бронзовых медалистов вошли Citroen Jumpy (37%) и его клон Toyota Proace (35%), Iveco Daily (30%), Peugeot Boxer (33%) и его клоны Citroen Jumper (32%) и Fiat Ducato (28%). Все эти модели имеют системы AEB хотя бы в виде опции, но её функционал ограничен, в тестах были допущены наезды на препятствие.

Любопытно, что Peugeot Expert — родственник Citroen Jumpy и Toyota Proace – сумел заработать 44% и перескочить в группу серебряных медалистов. За счёт чего? Смотрим внимательно в протоколы, сравниваем и выясняем, что Peugeot в отличие от собратьев предлагает автоматический, а не ручной ограничитель скорости. Также из протоколов видно, что Toyota Proace хуже, чем «французы», распознаёт пешеходов.



Opel/Vauxhall Vivaro — тоже клон Peugeot Expert, Citroen Jumpy и Toyota Proace, причём самый поздний из них. У него 42% и серебряная медаль. Отличите от Peugeot Expert состоит в чуть менее удачных настройках AEB.



Серебряные медали заработали также Ford Transit Custom (58%), Mercedes-Benz Sprinter (52%) и VW Crafter (44%). Sprinter имеет в этой группе самое щедрое штатное оснащение электронными помощниками, но к качеству их работы есть замечания: AEB допускала наезды на препятствие.

Золотыми медалями награждены Ford Transit (63%), Mercedes-Benz Vito (61%) и VW Transporter (65%). Лишь у Фольксвагена в это троице есть система автоматического удержания в полосе, чем и объясняется его наиболее высокая в группе оценка. У всех при этом в работе AEB выявлены недостатки — система допускает столкновения.



Получается, что до платиновых медалей европейские LCV пока не доросли, а между тем Euro NCAP отмечает, что ковидный 2020 год с его карантинами и удалёнкой вызывал всплеск спроса на услуги доставки, то есть фургонов на дорогах стало больше. Euro NCAP рассчитывает, что его тесты поспособствуют внедрению на модели сегмента LCV более совершенных систем активной безопасности.

Для России всё это, понятное дело, представляет в основном умозрительный интерес: у нас комплектации фургонов беднее, чем в Европе. Mercedes-Benz и Volkswagen предлагают современные ассистенты водителя хотя бы в виде опций, а вот локализованный в Елабуге Ford Transit безнадёжно отстал от европейского.