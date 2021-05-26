Opel Movano переехал на платформу Stellantis и обзавёлся электрической версией

Марка Opel вошла в состав Groupe PSA (ныне Stellantis) в 2017 году, но Opel Movano до сих пор представляет собой перелицованный Renault Master. И вот, наконец, сегодня пресс-служба Opel выпустила релиз о новом, третьем по счёту поколении Movano, то есть теперь это перелицованный Fiat Ducato, он же Citroen Jumper, он же Peugeot Boxer. Смена поколения получилась парадоксальной: новый Movano оказался, по сути, старее предыдущего, ведь текущее третье поколение Ducato выпускается с 2006 года, тогда как актуальный Master (тоже третьего поколения) дебютировал в 2010-м.

Логично было бы полностью интегрировать Opel Movano в Stellantis с появлением нового, четвёртого поколения Ducato сотоварищи, но оно, судя по всему, появится ещё не скоро, так что встречаем новый Movano на базе в очередной раз модернизированного «третьего» Ducato.



Ducato третьего поколения, напомним, ранее в этом месяце пережил самую масштабную модернизацию в своей истории — к ней, очевидно, и приурочили смену поколений у Movano. Модернизация принесла Ducato полностью новый интерьер, современные электронные ассистенты водителя и новую линейку дизельных двигателей Multijet 3. Особняком стоит электрическая версия E-Ducato, которая вышла на европейский рынок в апреле ещё со старым интерьером.

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Opel представил новый Movano именно в электрической версии (Movano-e), и у неё, как видно по фотографиям, тоже дореформенный интерьер, а снимков дизельных версий пока нет. В техническом плане Movano-e проигрывает E-Ducato: мощность единственного электромотора, вращающего передние колёса, составляет 122 л.с., но крутящий момент уменьшен с 280 до 260 Нм. Ёмкость батарей тоже зачем-то уменьшили: на E-Ducato она составляет 47 либо 79 кВт·ч, на Movano-e — 37 либо 70 кВт·ч. Запас хода на одной зарядке соответственно сократился с 159 и 260 км до 117 и 224 км по циклу WLTP.



Любопытно, что у Movano второго поколения электрической версии не было, хотя у родственного Renault Master она появилась ещё в 2017 году.



Вариантов 2,2-литрового турбодизеля у Movano тоже меньше, чем у Ducato: 120 либо 165 л.с. (у Ducato — 120, 140, 160 либо 180 л.с.). Будет ли доступен 9-ступенчатый «автомат», неизвестно — пока заявлена только 6-ступенчатая «механика». Максимальная вместимость фургона — 17 кубометров (у Ducato столько же), максимальная грузоподъёмность — 2,1 т. (у Ducato 2,2 т).

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«Обрезание» силовой линейки, возможно, связано с тем, что руководство Stellantis не хочет прямой конкуренции между Movano и Ducato. К слову, обновлённые Citroen Jumper и Peugeot Boxer пока не представлены.



У европейских дилеров Opel новый Movano появится в конце текущего года. Поставки в Россию пока не планируются.

