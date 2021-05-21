Fiat Ducato опять обновили: новый интерьер и более современные ассистенты водителя

Третье поколение старшего LCV марки Fiat выпускается с 2006 года, но о преемнике по-прежнему ничего не слышно. Вместо обещаний новой модели Fiat продолжает «допиливать» существующую: представленный пакет доработок уже восьмой по счёту и, скорее всего, не последний.

Предыдущее обновление Fiat Ducato пережил в 2019 году, оно было посвящено в основном технике (модернизированы дизельные двигатели, появился 9-ступенчатый гидромеханический «автомат» ZF), а нынешнее — салону и электронике.

«Приборка» пережила самую масштабную модернизацию с начала выпуска модели. Изменён дизайн воздуховодов и центральной консоли с блоком микроклимата. Установлено новое, более компактное рулевое колесо с тремя спицами и модернизированным электроусилителем, рассчитанным на работу современных ассистентов водителя. Появился полностью виртуальный щиток приборов с настраиваемым 7-дюймовым дисплеем. В базе у Ducato по-прежнему аналоговые спидометр и тахометр, но и у них новый дизайн, а между ними теперь цветной 3,5-дюймовый экран маршрутного компьютера.

В очередной раз обновлена мультимедийная система: в топе теперь UConnect с 10-дюймовым сенсорным экраном, а на версиях попроще — экран с диагональю 7 либо 5 дюймов. Под блоком климат-контроля имеется полочка с беспроводной зарядкой для смартфона, а для проводной зарядки добавлены порты USB-A, USB-C и полноценная 230-вольтовая розетка. Стояночный тормоз теперь электромеханический. Лобовое стекло — с подогревом. Изменён дизайн дверных карт (вещевые карманы в них стали больше) и кресел. В спинку центрального переднего кресла встроен столик с подвижной поверхностью, которую водитель может придвинуть к себе и с комфортом перекусить, не выходя из машины.



Есть и небольшие изменения снаружи: фальшрадиаторная решётка получила новое оформление с крупной надписью Fiat, а фары — новую светодиодную начинку.



В прошлом году Fiat Ducato довольно бледно выступил на специальных испытаниях Euro NCAP, направленных на изучение качества работы электронных ассистентов водителя: итальянский фургон получил только бронзовую медаль, набрав 28% от максимально возможного количества баллов.

Теперь электронные ассистенты доработаны и есть все шансы улучшить оценку. Система автоматического аварийного торможения теперь распознаёт пешеходов и велосипедистов (раньше распознавала только автомобили). Появились система распознавания дорожных знаков, мониторинг усталости водителя, система противодействия боковому ветру и даже автопилот 2 уровня по классификации SAE: Ducato может самостоятельно разгоняться и тормозить, в том числе до полной остановки в пробках. В числе полезных помощников есть также цифровое зеркало заднего вида и автопарковщик.

Линейка 2,3-литровых дизелей пережила очередной экологический апгрейд и теперь называется Multijet 3, но максимальная мощность прежняя — 120, 140, 160 либо 180 л.с. Всем по умолчанию в пару положена перенастроенная 6-ступенчатая «механика», а 9-ступенчатый «автомат» доступен в виде опции для всех версий, кроме базовой 120-сильной. Ведущие колёса — передние. Также в виде опции заявлена самовыравнивающаяся пневмоподвеска, позволяющая опустить кузов и уменьшить погрузочную высоту.

Грузовые параметры Ducato не изменились: три варианта колёсной базы (3000, 3450 и 4035 мм), четыре варианта длины (максимальная — 6363 мм) и три варианта высоты (максимальная — 2774 мм). Максимальная вместимость кузова — 17 кубометров, максимальная грузоподъёмность — 2,2 т.

Fiat E-Ducato

В марте этого года Fiat запустил в розничную продажу электрическую версию Ducato и пока непонятно, получит ли она те же косметические новшества, что получили дизельные версии. E-Ducato Ducato снабжён единственным электромотором, выдающим максимальные 90 кВт (122 л.с.) и 280 Нм. Ёмкость батареи — 47 либо 79 кВт·ч, максимальный запас хода на одной зарядке по комбинированному циклу WLTP – 159 и 260 км соответственно.



У европейских дилеров обновлённый Fiat Ducato появится в ближайшие месяцы, дата начала продаж в России пока не объявлена. В прошлом году, по данным АЕБ, Ducato разошёлся в нашей стране тиражом 780 экземпляров, родственные Citroen Jumper и Peugeot Boxer были проданы в количестве 576 и 900 шт. соответственно. Ну а лидером сегмента среди иномарок стал локализованный в Елабуге Ford Transit – продано 14 038 шт.

