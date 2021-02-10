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  • Nissan NV300 после рестайлинга отдалился от брата Renault Trafic, но только внешне

Nissan NV300 после рестайлинга отдалился от брата Renault Trafic, но только внешне

10.02.2021 258 0 0

Предназначенный для Европы микроавтобус японской марки заметно изменился как снаружи, так и внутри, кроме того, был расширен список доступного оборудования. Модель предложат с дизелем, у которого три варианта мощности.

 

Обновленный пассажирский Renault Trafic дебютировал под конец прошлого года, теперь же пришла очередь его брата под брендом Nissan – NV300 Combi. И если прежде машины отличались между собой только радиаторными решетками, то после рестайлинга «японец» в плане дизайна экстерьера отдалился от «француза». Светодиодные фары те же, что и у Трафика, но у NV300 укоротили нижние секции ходовых огней. Еще Ниссану достался иной передний бампер, а противотуманки подняли выше, чем у Renault. Ну и, конечно, у NV300 все так же своя решетка: блестящую «галку» заменили на толстую хромированную же рамку.

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На интерьер запала дизайнеров Nissan не хватило, внутри модель полностью повторяет Renault Trafic-2021, заменили лишь эмблемы. Если сравнивать с дорестайлинговыми машинами, то метаморфозы колоссальные: появились новые передняя панель, рулевое колесо и «приборка», экран мультимедийной системы теперь «парит», а дефлекторы обдува сделали прямоугольными (были круглые). Также увеличено количество мест для хранения. Как и прежде, NV300 способен взять на борт до 9 пассажиров.

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Следом за Трафиком микроавтобус Nissan обзавелся адаптивным круиз-контролем, системами мониторинга «слепых» зон, предупреждения о выходе из занимаемой полосы движения и распознавания дорожных знаков. Также в компании заявили об «улучшенных» передних пассажирских «эйрбэгах»: видимо, имеется в виду, что, как и у Renault, подушка рассчитана на двоих, ведь рядом с водителем может быть не только кресло, но и двухместный диван.

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Технику NV300 делит с Trafic, в Европе машины доступны с дизелем 2.0 dCi, у которого три версии: мощностью 110, 150 или 170 л.с. Базовый вариант сочетается только с «механикой», «среднему» еще положена роботизированная коробка с двумя сцеплениями, и лишь последняя предусмотрена для топового дизеля.

Старт продаж обновленного Трафика в Старом Свете намечен на март 2021-го, а рестайлинговый Nissan NV300 там должен появиться в мае.

Впереди нас ждет премьера модернизированных фургонов и грузопассажирских версий, кроме того, должен обновиться еще один брат Renault Trafic и Nissan NV300 – Mitsubishi Express. А вот Fiat Talento, возможно, сменит поколение, превратившись из клона Трафика в клона Citroen Jumpy/SpaceTourer и Peugeot Expert/Traveller, ведь концерн FCA теперь в альянсе с французским автогигантом PSA.

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