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  • Возите грузы фургонами: Nissan Navara уходит из Европы, завод в Барселоне закроют

Возите грузы фургонами: Nissan Navara уходит из Европы, завод в Барселоне закроют

07.06.2021 159 0 0

Компания Nissan потеряла интерес к европейскому рынку пикапов и не будет импортировать сюда модель Navara после закрытия завода в Барселоне в декабре этого года.

 

Нынешнее третье поколение Navara дебютировало в 2014 году и с ним компания Nissan связывала большие надежды в Европе: у японского грузовичка появились клоны в лице французского Renault Alaskan и немецкого Mercedes-Benz X-Class, вместе три родственные модели в теории могли доминировать на европейском рынке пикапов, но этого, к сожалению для Nissan и к радости его конкурентов (Ford, Toyota, VW), не случилось.

Концерн Daimler первым понял, что модель оказалась неудачной: производство Mercedes-Benz X-Class на заводе Nissan в Барселоне прекратилось позапрошлой весной, а выпуск Nissan Navara и Renault Alaskan продолжится до декабря текущего года, то есть до закрытия завода.

О решении закрыть завод в Барселоне компания Nissan объявила в мае прошлого года — оно стало одним из пунктов антикризисного плана. Завод должен был прекратить работу в декабре 2020-го, но по просьбе испанских властей компания Nissan на год продлила жизнь предприятию, на котором трудится примерно 3000 человек. Предполагалось, что власти найдут для завода подходящего покупателя, который при господдержке перепрофилирует его на производство батарей и прочих комплектующих для электромобилей. По данным Reuters, интерес проявили южнокорейская LG Energy Solution и французская Schneider Electric, но никаких сделок и даже меморандумов о намерениях за этим не последовало — сейчас всё идёт к тому, что завод просто закроют.

В ноябре прошлого года в Таиланде дебютировал рестайлинговый Nissan Navara, в теории машины отсюда можно было бы отправлять в Европу, но этого не будет. В официальном заявлении Nissan, которое цитирует Automotive News Europe, говорится, что продажи Navara в Европе полностью прекратятся в течение 2022 года и что это решение продиктовано общеевропейской тенденцией оттока клиентов из сегмента пикапов в сегмент фургонов. Компания Volkswagen с этим явно не согласна и в следующем году намерена представить в Европе полностью новый пикап Amarok, который разделит техническую начинку с Ford Ranger.

Ford Ranger, кстати, по данным аналитического агентства JATO Dynamics, в прошлом году стал самым продаваемым пикапом в Европе — реализовано 43 288 шт. На втором месте Toyota Hilux — 25 260 шт., на третьем Mitsubishi L200 — 15 437 шт.

Nissan Navara, согласно данным самой компании, в прошлом году разошёлся в Европе тиражом 11 695 шт., и это, надо сказать, лучший показатель из всей европейской LCV-линейки Nissan, так что не очень понятно, на что именно компания собирается переключать клиентов Navara – скорее всего, они просто уйдут к конкурентам.

В сущности, единственной оригинальной моделью Nissan в европейском сегменте LCV является электрический e-NV200, но исходная версия этой модели с ДВС морально устарела и скоро отправится в отставку, а все прочие лёгкие коммерческие Ниссаны — это перелицованные Renault. По данным JATO Dynamics, общий объём продаж LCV-моделей Nissan в Европе в прошлом году составил 36 490 единиц, тогда как Renault реализовала в этом сегменте 265 488 автомобилей, Ford — 287 801, а лидер рынка Stellantis — 554 376.

В нашей Nissan Navara третьего поколения официально никогда не продавался и вряд ли будет — по крайней мере, никаких сигналов на эту тему из российского офиса Nissan к нам не поступало.

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