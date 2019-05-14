Renault Kangoo на излёте карьеры превратился в новую модель Nissan

В линейке японской марки появился «каблучок» NV250 – под этим индексом скрывается нынешний Renault Kangoo. Старт продаж модели Nissan намечен на осень.

Актуальный Kangoo выпускают с 2007-го, и компания Renault уже подготовила ему замену: предвестника «каблучка» новой генерации показали в минувшем месяце, в серию такой автомобиль запустят в следующем году. Тем не менее, в Nissan решили не дожидаться появления нового фургончика и взяли за основу старую модель, превратив ее в NV250. Кстати, у нынешнего Renault Kangoo уже есть брат – Mercedes Citan. Однако, если у «немца» другие и экстерьер, и интерьер, то «японец» отличается от донора лишь оформлением передней части – он получил иную радиаторную решетку и капот без выемки под ромб Renault.

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Пассажирский Nissan NV250 – короткобазный (2697 мм), с пятиместным салоном, длина такой машины равна 4,28 метра, грузоподъемность составляет 600 килограммов. У фургона две модификации: длиной 4,28 и 4,67 метра (колесная база – 2697 и 3081 мм соответственно), грузоподъемность первой – 650 кг, второй – 800 кг. Для грузового NV250 предусмотрено несколько вариантов планировки салона.

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Все версии новинки Nissan оснащаются турбодизелем Renault объемом 1,5 литра мощностью 80, 95 или 115 л.с. О коробках NV250 в компании не сообщили. Очевидно, они такие же, как у Kangoo: пяти- или шестиступенчатая «механика», шестиступенчатый «автомат». У исходного «каблучка» Renault еще есть электрическая версия, но для NV250 «зеленый» вариант не анонсирован.

Производство модели Nissan наладят на заводе Рено во Франции, где также выпускают Kangoo. В Европе продажи NV250 стартуют в сентябре текущего года.

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Между тем устаревший Renault Kangoo в Старом свете теряет покупателей: в январе-марте 2019-го реализовано 2559 машин, что вдвое меньше, чем годом ранее. Для сравнения, Peugeot Rifter, то есть сменивший поколение Partner Tepee, только в марте обрел 4335 новых владельцев.

На российском рынке Kangoo представлен лишь в виде электрокара. Видимо, такое решение в Renault приняли, чтобы расчистить дорогу другому своему «каблучку» — Dokker. Поставлять Nissan NV250 к нам не планируют.