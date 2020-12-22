Новинки ×

Nissan слегка обновил фургон NV200 перед возможной отставкой

22.12.2020 152 0 0

Улучшена модель для американского рынка. Ни снаружи, ни внутри машина не изменилась, все обновление свелось к перетряхиванию комплектаций – в частности, расширен список стандартного оборудования.

 

В Штатах фургон Nissan NV200 стартовал в 2013-м, последние четыре года он стабильно находил там по 18 500 покупателей. Тем не менее, минувшим летом появилась информация о том, что местное подразделение Ниссана может сократить коммерческую линейку, под угрозой оказался, в том числе, и «двухсотый» (речь именно об американском рынке). Однако пока фургон, полное имя которого в США звучит как NV200 Compact Cargo, все еще в строю, и его только что довели до 2021 модельного года.

Итак, дизайн фургона японской марки менять не стали, при этом палитра цветов кузова пополнилась новым оттенком Gun Metallic. Как и прежде, в США модель доступна в двух комплектациях – S и SV. NV200 Compact Cargo теперь уже в «базе» имеет круиз-контроль (ранее для самого дешевого варианта предлагался за доплату), а в списке стандартного оборудования версии SV появился задний парктроник (тоже был опцией). Вот, собственно, и все обновки.

1 / 2
2 / 2

Также в обеих комплектациях есть мультимедийная система с 7-дюймовым экраном, которая «дружит» с Apple CarPlay и Android Auto, система контроля давления в шинах и кондиционер. Топ-версии еще положены электропривод и подогрев наружных зеркал, система бесключевого доступа, две 12-вольтные розетки и шесть «точек» для крепления груза.

Двигатель тоже прежний – Nissan NV200 Compact Cargo оснащен бензиновым четырехцилиндровым мотором MR20DE 2.0 мощностью 131 л.с., который работает в паре с вариатором X-Tronic. Привод только передний.

Базовый фургон 2021 модельного года стоит 23 530 долларов (около 1 780 000 рублей по текущему курсу), за версию SV просят 24 580 долларов (1 859 000 рублей), все цены указаны без учета налогов и доставки.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

По итогам января-сентября 2020-го (американский офис Nissan публикует статистику ежеквартально) фургон NV200 Compact Cargo разошелся по США тиражом в 12 752 экземпляра – это на 11% меньше, чем за девять месяцев 2019-го. Для сравнения, Ram ProMaster City (клон Fiat Doblo) за аналогичный период текущего года в Штатах обрел лишь 7438 владельцев (-25%), но вот результат Ford Transit Connect – 25 241 единица (-20%).

Напомним, NV200 является глобальной моделью: в Европе, например, его продают в виде электрокара (фургон, комби и минивэн), и там «двухсотый», видимо, может надеяться на смену поколений.

фургон авторынок коммерческий транспорт новинки Nissan Nissan NV200

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто недели Семиместный Cruze в кросс-стиле: стоит ли покупать Chevrolet Orlando за 750 тысяч рублей Класс компактвэнов в России практически вымер, уступив место кроссоверам всех фасонов и размеров. И неважно, что многие из них даже теоретически не могут иметь полного привода – все довольны... 362 0 0 22.12.2020
Статьи / Авторынок График вывода новых Hyundai в 2021 году: Santa Fe – февраль, Tucson – апрель, Creta – май, H1 – сентябрь. А что в Шушарах? Сегодня на пресс-конференции, посвящённой итогам 2020 года, управляющий директор «Хёндэ Мотор СНГ» Алексей Калицев поделился планами компании на следующий год по развитию модельного ряда и э... 812 0 0 22.12.2020
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Mercedes G-Klasse W463 «Геленд», «Геля», «Гелик», «Кубик», «Киоск», «Ларек», «Чемодан», «Холодильник», «Шкаф» и даже «Малевич»… Как только не называли этот автомобиль, притом что его официальное название Geländewa... 1372 0 0 22.12.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 10,5 тонн железа и 60 «лошадок»: тест-драйв трактора С-60 «Сталинец» Первый раз я этот трактор увидел где-то около года назад. Тогда он не был похож на трактор. В мастерской у реставраторов из Retrotruck стояли две гусеничные тележки, прикрученные к блоку кор... 172505 10 99 11.09.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Кожа, V6 и постоянный (!) полный привод: опыт владения Toyota Sienna 2007 года Найти минивэн на 7-8 полноценных посадочных мест, с богатейшей комплектацией, полным приводом, да который при этом не тошнит, а отлично едет – задача непростая. Toyota Sienna – один из редки... 67470 2 31 25.09.2020
Тест-драйвы / Военная техника Три моста, 12 колёс: тест-драйв ГАЗ-ААА 1937 года Я не думал, что когда-нибудь получится покататься на ГАЗ-ААА. На ГАЗ-А ездил, на ГАЗ-АА – тоже, но вот на ГАЗ-ААА… Это всегда казалось несбыточной мечтой и лежало на полке подсознания рядом... 54425 8 62 18.09.2020
Обсуждаемое
86 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
83 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
75 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings