Nissan слегка обновил фургон NV200 перед возможной отставкой

Улучшена модель для американского рынка. Ни снаружи, ни внутри машина не изменилась, все обновление свелось к перетряхиванию комплектаций – в частности, расширен список стандартного оборудования.

В Штатах фургон Nissan NV200 стартовал в 2013-м, последние четыре года он стабильно находил там по 18 500 покупателей. Тем не менее, минувшим летом появилась информация о том, что местное подразделение Ниссана может сократить коммерческую линейку, под угрозой оказался, в том числе, и «двухсотый» (речь именно об американском рынке). Однако пока фургон, полное имя которого в США звучит как NV200 Compact Cargo, все еще в строю, и его только что довели до 2021 модельного года.

Итак, дизайн фургона японской марки менять не стали, при этом палитра цветов кузова пополнилась новым оттенком Gun Metallic. Как и прежде, в США модель доступна в двух комплектациях – S и SV. NV200 Compact Cargo теперь уже в «базе» имеет круиз-контроль (ранее для самого дешевого варианта предлагался за доплату), а в списке стандартного оборудования версии SV появился задний парктроник (тоже был опцией). Вот, собственно, и все обновки.

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Также в обеих комплектациях есть мультимедийная система с 7-дюймовым экраном, которая «дружит» с Apple CarPlay и Android Auto, система контроля давления в шинах и кондиционер. Топ-версии еще положены электропривод и подогрев наружных зеркал, система бесключевого доступа, две 12-вольтные розетки и шесть «точек» для крепления груза.



Двигатель тоже прежний – Nissan NV200 Compact Cargo оснащен бензиновым четырехцилиндровым мотором MR20DE 2.0 мощностью 131 л.с., который работает в паре с вариатором X-Tronic. Привод только передний.

Базовый фургон 2021 модельного года стоит 23 530 долларов (около 1 780 000 рублей по текущему курсу), за версию SV просят 24 580 долларов (1 859 000 рублей), все цены указаны без учета налогов и доставки.

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По итогам января-сентября 2020-го (американский офис Nissan публикует статистику ежеквартально) фургон NV200 Compact Cargo разошелся по США тиражом в 12 752 экземпляра – это на 11% меньше, чем за девять месяцев 2019-го. Для сравнения, Ram ProMaster City (клон Fiat Doblo) за аналогичный период текущего года в Штатах обрел лишь 7438 владельцев (-25%), но вот результат Ford Transit Connect – 25 241 единица (-20%).



Напомним, NV200 является глобальной моделью: в Европе, например, его продают в виде электрокара (фургон, комби и минивэн), и там «двухсотый», видимо, может надеяться на смену поколений.