Пассажирский Renault Kangoo E-Tech Electric: из-за батареи пришлось переделать салон

Компания Renault представила пассажирскую версию «каблучка» Kangoo E-Tech Electric, в плане компоновки она существенно отличается от «углеводородной» — есть как плюсы, так и минусы.

Renault Kangoo третьего поколения дебютировал в марте 2021 года в грузовой и пассажирской версиях, в ноябре того же года компания рассекретила грузовой электрический Kangoo E-Tech Electric и только теперь, накануне Парижского автосалона, представлена пассажирская версия батарейного «каблучка», на рынок она выйдет в начале следующего года, приём заказов начнётся раньше — в ноябре.

По части «железа» пассажирский Kangoo E-Tech Electric повторяет грузовой. Единственный электромотор на передней оси выдаёт максимальные 90 кВт (122 л.с.) и 245 Нм. В энергосберегающем режиме Eco мощность ограничена на уровне 56 кВт (76 л.с.), а максимальная скорость на отметке 110 км/ч. Предусмотрены три режима рекуперации: минимальный B1 для наиболее экономичной езды по автомагистралям, стандартный B2, при котором замедление при отпускании педали акселератора будет примерно таким же, как на версиях с ДВС, и максимальный В3 — он оптимален при движении по горной дороге и в пробках.



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Ёмкость вмонтированной в пол батареи — 45 кВт·ч, её полного заряда хватит на 285 км пробега по циклу WLTP. Максимальная мощность зарядки батареи — 80 кВт, она позволяет пополнить запас хода на 170 км примерно за 30 минут. Зарядный разъём находится на передке за фирменной эмблемой, а лючок по правому борту — это рудимент, оставшийся от «углеводородных» версий, за ним ничего нет. Кабель зарядки разработчики поместили в багажник в кустарный на вид тканевый лоток.



Батарея снабжена жидкостной системой терморегуляции, а для салона предусмотрена особая климатическая установка с тепловым насосом, она рассчитана на работу в мягком европейском климате при температурах от -15 до +15 градусов Цельсия. За пределами этого температурного диапазона расчётный запас хода будет снижаться. За доплату можно заказать обогрев сидений, руля и лобового стекла.



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Из-за батареи форма пола за креслами водителя и переднего пассажира изменена: кресла второго ряда установлены выше, чем в «углеводородных» Kangoo, их нельзя сложить вровень с полом, зато есть салазки, по которым кресла можно двигать взад-вперёд, что хоть как-то компенсирует утраченные возможности трансформации. В результате переделок базовый объём багажника увеличился с 775 до 850 л, а вот максимальный объём уменьшился с 3500 до 2500 л. Объём ящиков и полочек для мелочей не изменился — 49 л. Для длинномеров можно использовать рейлинги на крыше, в них встроены раскладные поперечины, для их установки не требуется специнструмент.



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С места водителя электрический Kangoo выглядит почти так же, как бензиновый или дизельный, разница сводится к полностью виртуальному щитку приборов с уникальной графикой. Набор электронных ассистентов водителя — такой же, как у бензиновых и дизельных версий: всего предусмотрены 14 систем, в том числе пробочный автопилот.



Производиться электрический Kangoo будет там же, где и его «углеводородные» собратья — на заводе Renault во французском городе Мобёж.

