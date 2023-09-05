Квадратиш, практиш, фан: глава Mercedes-Benz официально анонсировал маленький G-Class

Гендиректор Mercedes-Benz Group Ола Каллениус в рамках автосалона в Мюнхене подтвердил слухи о том, что компания разрабатывает младший внедорожник по мотивам легендарного Mercedes-Benz G-класса. Новая модель станет первым существенным шагом компании по превращению G-класса в полноценный суббренд.

Mercedes-Benz давно думает над тем, чтобы превратить G-класс в суббренд с несколькими моделями, ведь нынешний рамный SUV, выпускающийся с 1979 года, рано или поздно сойдёт со сцены, сколько его не модернизируй, однако его имя просто обязано приносить прибыль компании. Популярность «гелика» в последние годы только растёт, о чём мы рассказывали весной, когда завод Magna Steyr в австрийском Граце выпустил полумиллионный экземпляр этого внедорожника.

В следующем году у нынешнего G-класса появится электрический брат EQG с букетом инновационных технических решений, при этом снаружи «углеводородный» и электрический «гелики» будут различаться лишь несущественным деталями, то есть пока эволюция идёт, по сути, в рамках одной модели. Даже весной прошлого года, когда компания Mercedes-Benz представила новую концепцию развития с разделением модельного ряда на три сегмента, у неё ещё не было чёткого представления о том, как будет развиваться G-класс в качестве суббренда.

В феврале этого года немецкая газета Handelsblatt сообщила, что руководство Mercedes-Benz всё-таки приняло решение о разработке младшего «гелика», тогда предполагалось, что он п﻿олучит новую легковую платформу MMA (Mercedes Modular Architecture) и выйдет на рынок в 2026 году.

На открывшейся вчера выставке IAA Mobility в Мюнхене глава Mercedes-Benz Group Ола Каллениус уже официально подтвердил, что младшему «гелику» быть, он назвал его Little G, но это, понятно, лишь рабочее прозвище, реальное коммерческое имя пока засекречено.

Британский журнал Autocar в свою очередь, ссылаясь на представителей Mercedes-Benz, сообщает, что Little G будет построен на собственной платформе, а не на MMA, потому что он должен быть настоящим внедорожником и легковая «тележка» для него не годится. Возможно, платформа для Little G будет всего лишь производной от MMA, но он не будет дежурным кроссовером с «оквадраченным» кузовом, такая упрощённая концепция повредила бы имиджу G-класса.

По данным британских коллег, Little G будет скорее среднеразмерным, нежели компактным, но он точно будет ниже и легче «взрослого» G-класса, управляемость должна быть ближе к легковым автомобилям Mercedes-Benz, нежели к нынешнему рамному SUV. Кузов, скорее всего, будет несущим, а силовая установка — электрической, хотя возможны и «углеводородные» версии для отдельных рынков.

Даты премьеры и выхода на рынок Little G представители немецкой компании пока назвать не готовы, но ясно, что новинку стоит ждать во второй половине текущего десятилетия. Главным конкурентом Little G на рынке, вероятно, станет младший электрический внедорожник британской компании Ineos Automotive.

