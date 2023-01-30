Ineos представит электрический SUV в 2026 году, а водородный Grenadier поставлен на паузу

В прошлом году молодая британская компания Ineos Automotive благополучно запустила в производство свою первую модель — среднеразмерный рамный внедорожник Grenadier, спроектированный по мотивам классического Land Rover Defender. Второй моделью Ineos станет более компактный SUV с электрической силовой установкой.

Ineos Automotive — это детище нефтехимической компании Ineos и её основателя, британского миллиардера Джима Рэтклиффа. Ещё на стадии разработки внедорожника Grenadier компания Ineos начала думать над расширением модельной линейки. В этом году завод Ineos во французском Амбахе должен освоить выпуск пикапа с двухрядной кабиной на базе внедорожника Grenadier, а второй моделью компании станет пока не имеющий собственного имени электрический внедорожник — весной прошлого года его в интервью британским СМИ анонсировал сам Рэтклифф.

Пикап Ineos Grenadier

В свежем интервью австралийскому журналу Drive коммерческий директор Ineos Automotive Марк Теннант сообщил некоторые подробности о второй модели: электрический SUV будет представлен в 2026 году, его дизайн-проект на данный момент почти завершён, далее последует стадия разработки технической начинки. По словам Теннанта, компания Ineos, как и в случае Grenadier, не будет разрабатывать электрический внедорожник полностью сама, а прибегнет к помощи сторонних опытных специалистов. Главным инженерным подрядчиком проекта Grenadier, напомним, была канадская компания Magna, точнее её австрийский филиал Magna Steyr.



Специалисты Magna Steyr с нуля спроектировали для Grenadier раму и ходовую часть, но электрическому внедорожнику Ineos подобного рода работы не понадобятся — в его основу ляжет уже готовая скейтборд-платформа от стороннего производителя. Кто именно будет поставщиком платформы, пока неизвестно, это может быть та же компания Magna Steyr (на её платформе построен кроссовер Fisker Ocean) либо компания BMW, у которой Ineos Automotive закупает рядные 6-цилиндровые бензиновые и дизельные двигатели для Grenadier. В любом случая ясно, что электрический внедорожник Ineos будет не таким хардкорным на бездорожье, как Grenadier, но, скорее всего, лучшим по части проходимости в своём классе.

Прототип Ineos Grenadier с водородной силовой установкой.

Между тем эволюция модели Grenadier поставлена на паузу. В 2021 году Ineos представила в виде прототипа водородную версию внедорожника Grenadier с электрохимическим генератором Hyundai. Прототип пройдёт запланированный на этот год цикл испытаний, но его выход на рынок отложен на неопределённый срок из-за сомнительных коммерческих перспектив на фоне слабо развитой в Европе инфраструктуры водородных заправок. Это довольно неожиданное решение с учётом того, что материнская нефтехимическая компания Ineos является крупнейшим оператором электролиза в Европе и способна производить 400 000 тонн водорода в год. Непонятно также, будет ли у Grenadier традиционная электрическая версия, о которой Теннант обмолвился в феврале прошлого года.



Похоже, что сейчас компания Ineos Automotive решила сосредоточить все ресурсы на разработке электрического SUV, который может стать локомотивом её продаж. Рыночный потенциал хардкорного внедорожника Grenadier при всех его достоинствах сильно ограничен экологическим законодательством современной Европы.

