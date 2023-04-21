Новинки ×
  • На пике славы: выпущен полумиллионный Mercedes-Benz G-Class в винтажной ливрее

На пике славы: выпущен полумиллионный Mercedes-Benz G-Class в винтажной ливрее

21.04.2023 80 0 0

Легендарный внедорожник Mercedes-Benz выпускается на заводе Magna Steyr в австрийском Граце с 1979 года, на днях совокупный тираж этой модели достиг 500 000 шт., круглую цифру компания отметила скромно, но со вкусом.

Историю создания и ранней эволюции Mercedes-Benz G-Class мы рассказывали в отдельном большом материале, последнюю большую модернизацию «гелик» пережил в 2018 году, тогда он получил независимую переднюю подвеску, полностью новый салон с двухэкранным табло и массу других улучшений. В следующем году G-Class будет отмечать 45-летние с начала запуска в производство, ну а пока компания Mercedes-Benz с гордостью зафиксировала выпуск полумиллионного экземпляра и этот экземпляр сделали особенным.

Полумиллионный Mercedes-Benz G-Class вдохновлён бензиновой версией 280 GE из далёкого 1986 года и окрашен в зелёный цвет Agave Green из палитры того времени. Пупырышки передних поворотников по старинке оранжевые (на современных «геликах» они белые). Окантовки фар и радиаторной решётки выполнены из чёрного пластика. Защитные сетки фар, чёрные бамперы и экспедиционный багажник на крыше — это часть современного декор-пакта Professional Line, а вот мягкий чехол для запаски с крупной эмблемой Mercedes-Benz и олдскульный шильдик на задней двери сделаны специально для этого экземпляра.

Фотографии салона пресс-служба Mercedes-Benz, к сожалению не опубликовала, но сообщила, что на поручне со стороны переднего пассажира есть надпись No. 500 000, а центральные секции кресел обиты старомодной клетчатой тканью. Куда отправится полумиллионный экземпляр, компания не сообщает — вероятно, в заводской музей.

Несмотря на солидный возраст, популярность G-класса за последние годы сильно выросла, он стал поистине культовой и, к сожалению, очень дорогой моделью, при этом у него по-прежнему есть сугубо профессиональная линейка с заводским индексом 464.

Помнится, в далёком 2016-м годовой выпуск внедорожника впервые превысил 20 000 шт., а теперь только в первом квартале 2023-го в мире реализовано 10 200 «геликов», что на 23% больше, чем в январе-марте 2022-го. Такими темпами миллионный G-Class долго ждать не придётся, особенно в свете того, что в следующем году на рынок выйдет остро востребованный полностью электрический вариант, в котором компания обещает кучу уникальных технологий — ждём с нетерпением.

внедорожник новинки Mercedes-Benz Mercedes-Benz G-класс

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Обзор Туда, где нет дорог, но есть электричество: обзор Jetour T3 Часто возникает вопрос: зачем китайцы так усиленно плодят новые бренды? Зачем компании Chery столько суббрендов: Omoda, Exeed, а теперь ещё и Jetour? Оказывается, всё дело в непростой китайс... 298 1 0 21.04.2023
Статьи / Обзор Поперёд батьки: обзор нового Lexus LM С первым поколением своего люксового минивэна Lexus изрядно опоздал. Японцы долго думали, глядя на то, как Buick завоевывает сегмент комфортабельных шаттлов на гигантском китайском рынке, а... 347 1 2 21.04.2023
Статьи / Обзор Последний бензиновый Porsche Cayenne – прощай, аналоговый тахометр и привет, рекордная мощность Китай – крупнейший рынок не только для собственного автопрома, но и для европейского «премиума». В первом квартале 2023-го Porsche поставил в Китай 21 365 автомобилей – на 21% больше, чем за... 1302 4 2 20.04.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 30 лет рабства: тест-драйв ГАЗ-53 Точнее было бы написать «тест-драйв ГАЗ-САЗ-3507 на шасси ГАЗ-53-14», но это слишком сложно. А вот просто ГАЗ-53 узнает каждый, кто успел выпить стакан  газировки за одну копейку (с сиропом... 9632 9 784 09.12.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Любителям Volvo, по цене Volvo: тест-драйв обновленной Geely Tugella Впервые с Geely Tugella мы познакомились ровно два года назад, в ноябре 2020. За эти два года флагманский кроссовер нашел свою, пусть и небольшую, аудиторию, заработал определенную репутацию... 8483 3 864 29.11.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Geely Monjaro: лучше, чем Volvo? В Китае этот полноразмерный кроссовер дебютировал еще два года назад под неблагозвучным для нашего уха именем Xingyue L и заводским индексом KX11. В России машину сертифицировали в 2022, и в... 7561 8 9 07.04.2023
Change privacy settings