На пике славы: выпущен полумиллионный Mercedes-Benz G-Class в винтажной ливрее

Легендарный внедорожник Mercedes-Benz выпускается на заводе Magna Steyr в австрийском Граце с 1979 года, на днях совокупный тираж этой модели достиг 500 000 шт., круглую цифру компания отметила скромно, но со вкусом.

Историю создания и ранней эволюции Mercedes-Benz G-Class мы рассказывали в отдельном большом материале, последнюю большую модернизацию «гелик» пережил в 2018 году, тогда он получил независимую переднюю подвеску, полностью новый салон с двухэкранным табло и массу других улучшений. В следующем году G-Class будет отмечать 45-летние с начала запуска в производство, ну а пока компания Mercedes-Benz с гордостью зафиксировала выпуск полумиллионного экземпляра и этот экземпляр сделали особенным.

Полумиллионный Mercedes-Benz G-Class вдохновлён бензиновой версией 280 GE из далёкого 1986 года и окрашен в зелёный цвет Agave Green из палитры того времени. Пупырышки передних поворотников по старинке оранжевые (на современных «геликах» они белые). Окантовки фар и радиаторной решётки выполнены из чёрного пластика. Защитные сетки фар, чёрные бамперы и экспедиционный багажник на крыше — это часть современного декор-пакта Professional Line, а вот мягкий чехол для запаски с крупной эмблемой Mercedes-Benz и олдскульный шильдик на задней двери сделаны специально для этого экземпляра.



Фотографии салона пресс-служба Mercedes-Benz, к сожалению не опубликовала, но сообщила, что на поручне со стороны переднего пассажира есть надпись No. 500 000, а центральные секции кресел обиты старомодной клетчатой тканью. Куда отправится полумиллионный экземпляр, компания не сообщает — вероятно, в заводской музей.



Несмотря на солидный возраст, популярность G-класса за последние годы сильно выросла, он стал поистине культовой и, к сожалению, очень дорогой моделью, при этом у него по-прежнему есть сугубо профессиональная линейка с заводским индексом 464.



Помнится, в далёком 2016-м годовой выпуск внедорожника впервые превысил 20 000 шт., а теперь только в первом квартале 2023-го в мире реализовано 10 200 «геликов», что на 23% больше, чем в январе-марте 2022-го. Такими темпами миллионный G-Class долго ждать не придётся, особенно в свете того, что в следующем году на рынок выйдет остро востребованный полностью электрический вариант, в котором компания обещает кучу уникальных технологий — ждём с нетерпением.

