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  • «Гелик» без глянца: представлен профессиональный Mercedes-Benz G-Class нового поколения

«Гелик» без глянца: представлен профессиональный Mercedes-Benz G-Class нового поколения

04.10.2021 947 0 0

Рамный внедорожник, предназначенный для армии и служб спасения, сменил поколение и теперь носит индекс 464. С гражданской версией с индексом 463 у него теперь ещё меньше общего.

 

Профессиональный «гелик» прошлой 461 серии дебютировал в 1991 году, а последнее серьёзное обновление пережил в 2016-м (получил интерьер в стиле тогдашнего «гражданского» G-класса W463). В 2018-м «гражданский» G-класс сменил поколение (при этом его заводской индекс не изменился), получил независимую переднюю подвеску, более просторный кузов и полностью новый интерьер.

Армейский Mercedes-Benz G-Class поколения BR461

Смену поколений у профессиональной версии концерн Daimler анонсировал на прошлой неделе, и этот анонс совпал с началом приёма заказов на Ineos Grenadier — новый рамный внедорожник из Великобритании в стилистике классического Land Rover Defender. Нет сомнений, что Grenadier и G-Class 464 серии будут конкурентами, и в техническом плане похожи друг на друга больше, чем «гелики» 463 и 464 серий.

Армейский Mercedes-Benz G-Class поколения BR464

464-й, в отличие от «гражданского» G-класса, сохранил неразрезной передний мост, а вся механическая начинка, как утверждается, имеет огромный запас прочности (Ineos Automotive в отношении Grenadier заявляет то же самое). Как и предшественник с индексом 461, G-Class серии 464 будет предлагаться в двумя кузовами — 5-дверный универсал (BA06) и «головастик» (BA09), то есть однорядная кабина на голом шасси, на которую можно установить любую «будку». Но при этом длина кабины «головастика» увеличена: за водителем и единственным пассажиром теперь есть полноценное отделение для багажа или какого-нибудь оборудования.

Армейский Mercedes-Benz G-Class поколения BR461 в кузове BA06
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Армейский Mercedes-Benz G-Class поколения BR461 в кузове BA06
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Армейский Mercedes-Benz G-Class поколения BR461 в кузове BA06
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Армейский Mercedes-Benz G-Class поколения BR461 в кузове BA06
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Грузоподъёмность универсала BA06 — 1 т при обще массе 3,5 т. Нагрузка на крышу может достигать 200 кг, масса буксируемого прицепа — 3,5 т.

«Головастик» выносливее: его грузоподъёмность составляет 2,5 т при полной массе 4,9 т. Масса буксируемого прицепа — те же 3,5 т.

Армейский Mercedes-Benz G-Class поколения BR461 в кузове BA09
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Армейский Mercedes-Benz G-Class поколения BR461 в кузове BA09
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Армейский Mercedes-Benz G-Class поколения BR461 в кузове BA09
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Армейский Mercedes-Benz G-Class поколения BR461 в кузове BA09
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Оба исполнения заявлены с одинаковым силовым агрегатом (G 350d), состоящим из 2,9-литрового рядного турбодизеля (249 л.с., 600 Нм), 8-ступенчатой гидромеханической АКП и раздаточной коробки с «понижайкой». На «гражданском» G-классе этот же дизель выдаёт 286 л.с., а «автомат» имеет 9 ступеней.

Для профессионального «гелика» предусмотрена мощная, 24-вольтовая бортовая электросеть и её аварийный выключатель. Объём топливного бака — 80 л, за доплату — 96 л. К внешним особенностям внедорожников 464 серии относятся чёрная радиаторная решётка, светодиодные фары, массивный передний бампер, задний силовой бампер с буксирными проушинами, крупные грузовые зеркала заднего вида, шноркель по левому борту (у внедорожников 461 серии шноркель был с правой стороны), высокопрофильные шины с «зубастыми» протектором.

Армейский Mercedes-Benz G-Class поколения BR461 в кузове BA06
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Армейский Mercedes-Benz G-Class поколения BR461 в кузове BA06
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Армейский Mercedes-Benz G-Class поколения BR461 в кузове BA06
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Пока неизвестно, будет ли G-Class 464 серии доступен всем желающим (например, для конверсии в экстремальный экспедиционный внедорожник), сейчас его предлагают только военным и экстренным службам. Внедорожник 461 серии предлагался на «гражданском» рынке с перерывами — такие машины имеют приставку Professional.

Гражданский» Mercedes-Benz G-Class с декор-пактом Professional Line
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Гражданский» Mercedes-Benz G-Class с декор-пактом Professional Line
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G-Class Professional не следует путать с декор-пактом Professional Line, который компания Mercedes-Benz представила для актуального «гражданского» внедорожника W463 в сентябре на Мюнхенском автосалоне. Этот пакет подразумевает то же «железо», что у обычного W463, а «профессионализм» в данном случае сводится к чёрному наружному декору вместо хромированного, защитным решёткам на фарах, трубчатому держателю для запаски и экспедиционному багажнику на крыше с лестницей.

Кстати, там же на Мюнхенском автосалоне «гелик» впервые предстал в заводском электрическом исполнении.

внедорожник новинки военная техника Mercedes-Benz Mercedes-Benz G-класс

 

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