Mercedes-Benz может выпустить «младшего брата» G-Class

Ожидается, что у новинки будут варианты как с двигателями внутреннего сгорания, так и с полностью электрической силовой установкой. На рынок такой SUV может выйти в 2026 году.

Компания Mercedes-Benz, также как и многие другие глобальные автопроизводители, активно развивает собственное «зелёное» семейство EQ. Сейчас у многих моделей с двигателями внутреннего сгорания есть аналоги с электрической начинкой. В электромобиль в относительно скором будущем превратится даже G-Class: осенью прошлого года Kolesa.ru сообщал о том, что прототип Mercedes-Benz EQG проходит дорожные тесты.

На фото: прототип Mercedes-Benz EQG

Ранее в СМИ уже появлялась информация о том, что у Mercedes-Benz G-Class может появиться «младший брат», в частности, после того как немецкая компания осенью 2012 года показала шоу-кар Ener-G-Force. Дизайн этого «оквадраченного» концептуального внедорожника был разработан в калифорнийской студии, а сам макет (без «начинки») был показан в США в рамках в рамках конкурса The Los Angeles Design Challenge.



На фото: концепт Mercedes-Benz Ener-G-Force

Теперь сообщается о том, что Mercedes-Benz не забыл о планах по выпуску новинки, которая может занять в иерархии модельного ряда ступеньку «младшего брата» G-Class. Как сообщает немецкое издание Handelsblatt, соответствующий автомобиль может появиться в 2026 году. Предполагается, что технически новая модель не будет связана со «старшим братом», кроме того, она, вероятно, не будет называться GLG (какое имя может получить ещё один Мерседес, пока неизвестно).



По предварительным данным, в основу очередного SUV ляжет модульная платформа MMA (Mercedes Modular Architecture), которая по плану должна дебютировать в 2024 году, на ней же будут базироваться новые CLA и CLA Shooting Brake, GLA и GLB. Как ранее сообщал один из топ-менеджеров Mercedes-Benz Кристоф Старжински, ММА предназначена для электромобилей, но может быть использована и для автомобилей с ДВС. Ожидается, что у более компактного «Гелендвагена» будут версии как с двигателями внутреннего сгорания, так и с полностью электрической силовой установкой.



На фото: актуальный внедорожник Mercedes-Benz G-Class

По данным издания, «младший брат» G-Class не сможет сравниться по «вездеходным» качествам со своим легендарным «родственником». Предположительно его длина окажется лишь немногим меньше, а вот дорожный просвет сократится значительно (чтобы добиться более эффективных аэродинамических показателей). Если информация о разработке соответствующей новинки подтвердится, официальные данные появятся позже.



Тем временем, компания продолжает работать над Mercedes-Benz EQG. Представители немецкого производителя ранее уже подтвердили, что у этого «зелёного» внедорожника будет четырёхмоторная силовая установка (по одному на каждое колесо). Её совокупную отдачу пока не назвали, однако предполагается, что она составит не менее 500 л.с.



Известно, что в раму EQG встроена тяговая батарея, получившая прочный композитный корпус, благодаря которому она может не бояться ударов камней и бродов. Её ёмкость составляет около 100 кВт*ч, запас хода на одной зарядке равен примерно 500 км (при расчёте по циклу WLTP). Производство «зелёного» Гелендвагена наладят на предприятии Magna Steyr, которое располагается в австрийском Граце.