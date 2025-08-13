Новинки ×
  • BMW готовит крутой внедорожник, соперника Mercedes-Benz G-класса и Defender

13.08.2025 188 0 0

Компания BMW хочет доказать миру, что тоже умеет делать внедорожники, и, конечно, заработать на этом кучу денег. Первый внедорожник BMW с заводским индексом G74 получит модифицированную платформу от кроссовера X5 следующего поколения и будет производиться в США с 2029 года.

Всю свою историю BMW славилась классными спорткарами, ей также хорошо удаются представительские седаны и массовые кроссоверы, а вот гражданских внедорожников баварская компания прежде не делала — максимум оффроудные пакеты для кроссоверов, как у показанного на заглавной фотографии BMW X5 Silver Anniversary Edition.

BMW X5 Silver Anniversary Edition

Знатоки автомобильной техники времён Второй мировой войны, конечно, вспомнят армейский BMW 325 с 2,0-литровым бензиновым мотором и тремя блокируемыми дифференциалами — он выпускался с 1937 по 1940 год и был, честно говорят, не лучшей машиной в своём классе. Компетенции, полученные BMW при разработке этот «джипа», позже никак не использовались.

Армейский BMW 325

Между тем сегодня во всём мире и особенно в Китае набирает обороты мода на брутальные внедорожники и кроссоверы. У британской компании JLR очень хорошо расходится актуальный Defender, а компания Mercedes-Benz на прошлой неделе отчиталась о выпуске шестисотысячного экземпляра внедорожника G-класса. Спрос на G-класс растёт уже несколько лет подряд — правда, это не относится к представленной в прошлом году электрической версии, которая откровенно провалилась на рынке.

BMW тоже хочет зарабатывать деньги на мощных и дорогих внедорожниках, разработка первой такой модели уже началась — об этом сообщил британский журнал Autocar со ссылкой на высокопоставленный источник внутри компании. BMW учтёт негативный опыт Mercedes-Benz с электрическим «геликом», поэтому её грядущий внедорожник с заводским индексом G74 будет оснащаться мощными ДВС, а электрическая версия пока рассматривается как факультативная. Товарное имя внедорожника пока засекречено — возможно, его назовут BMW X8.

В основу внедорожника G74 ляжет модифицированная под регулярную эксплуатацию на пересечённой местности платформа от BMW X5 следующего поколения. Силовые установки, скорее всего, будут в той или иной степени гибридизированы. Рассматривается в том числе возможность использования мотор-колёс и варианты plug-in гибридных силовых установок последовательного типа, в которых ДВС механически не связан с колёсами, работает в режиме генератора и заряжает тяговую батарею — такого типа силовые установки сейчас особенно популярны в Китае.

Выпускаться модель G74 будет с 2029 года в США на заводе BMW в Спартанбурге (штат Южная Каролина), здесь внедорожник, по сути, заменит не снискавший популярности plug-in гибридный кроссовер BMW XM . За первую половину текущего года BMW XM, по данным самой компании, разошёлся в США тиражом всего 814 шт. (-24,5% по сравнению с АППГ). В Европе у этой модели дела идут чуть получше, но тоже не ахти: за тоже те период, по данным JATO Dynamics, продано 1738 шт. (-6%).

Каким будет дизайн внедорожника G74, пока можно только гадать, но как только фотошпионы нащёлкают эту чудо-машину, мы попросим нашего художника сделать рендеры.

