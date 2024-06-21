BMW X5 празднует 25-летие спецверсией Silver Anniversary: с упором и на бездорожье, и на спорт

Лимитированное исполнение сделано на базе модификации xDrive40i. Новая версия отличилась тем, что по умолчанию имеет оборудование из различных пакетов, которое для стандартной модели доступно только за доплату.

В этом году кроссовер BMW X5 празднует 25-летний юбилей: модель первого поколения сошла с конвейера расположенного в США завода в 1999-м. Нынешняя четвертая генерация, напомним, дебютировала в 2018-м, рестайлинг SUV с индексом G05 провели в прошлом году. Так вот к юбилею модели и приурочена представленная сегодня американским подразделением марки спецверсия X5 Silver Anniversary Edition. Сообщается, что всего для Штатов выпустят «около 1000» особых кроссоверов. А вот появится ли такое исполнение где-то еще – пока неизвестно. Кстати, в США «икс-пятый» в минусе: по данным самой компании, по итогам 2023-го продажи просели на 11,9% до 72 573 шт., результат первого квартала 2024-го – 14 923 шт. (-13,8%).

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За основу для «юбилейного» BMW X5 взяли вариант xDrive40i с рядной турбошестеркой 3.0 мощностью 380 л.с., 48-вольтовым стартер-генератором и восьмиступенчатым автоматом. Главные фишки новинки – «уникальное сочетание элементов дизайна», которые «позаимствовали» из пакетов Sport и M Sport, а также упор на бездорожье – то есть наличие набора xOffroad. Все это добро BMW X5 Silver Anniversary Edition имеет по умолчанию (но опции тоже, конечно, есть).



Так, рамка радиаторной решетки (решетка – с подсветкой), окантовка стекол, воздуховоды в передних крыльях и рейлинги на крыше выполнены в черном цвете. Сам кузов окрашен в металлик Lime Rock Grey. Особый кроссовер «стоит» на 20-дюймовых колесах, а на багажной двери имеется табличка с названием спецверсии. В салоне – спортивные кресла (предусмотрено несколько вариантов цветов обивки), отделка карбоном, всепогодные коврики и, опять же, фирменная табличка.



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Стандартный для BMW X5 Silver Anniversary Edition пакет xOffroad включает пневмоподвеску, дополнительную защиту днища, блокировку заднего дифференциала и внедорожные режимы движения (xSand, xRocks, xGravel и xSnow). Кроме того, кроссовер получил функцию xOffroad View: в частности, на центральном дисплее отображается информация о дорожном просвете, «склонности к крену» или «наклоне местности».



Производство спецверсии Silver Anniversary Edition стартует в США в августе. Цена уже объявлена – 79 900 долларов (около 7 млн рублей по текущему курсу), за доставку нужно будет накинуть еще 1175 долларов (100 тыс. рублей). Для сравнения, обычный BMW X5 xDrive40i без учета налогов и доставки стоит от 68 000 долларов (6 млн рублей).

