Новинки ×
  • BMW X5 празднует 25-летие спецверсией Silver Anniversary: с упором и на бездорожье, и на спорт

BMW X5 празднует 25-летие спецверсией Silver Anniversary: с упором и на бездорожье, и на спорт

21.06.2024 30 0 0

Лимитированное исполнение сделано на базе модификации xDrive40i. Новая версия отличилась тем, что по умолчанию имеет оборудование из различных пакетов, которое для стандартной модели доступно только за доплату.

В этом году кроссовер BMW X5 празднует 25-летний юбилей: модель первого поколения сошла с конвейера расположенного в США завода в 1999-м. Нынешняя четвертая генерация, напомним, дебютировала в 2018-м, рестайлинг SUV с индексом G05 провели в прошлом году. Так вот к юбилею модели и приурочена представленная сегодня американским подразделением марки спецверсия X5 Silver Anniversary Edition. Сообщается, что всего для Штатов выпустят «около 1000» особых кроссоверов. А вот появится ли такое исполнение где-то еще – пока неизвестно. Кстати, в США «икс-пятый» в минусе: по данным самой компании, по итогам 2023-го продажи просели на 11,9% до 72 573 шт., результат первого квартала 2024-го – 14 923 шт. (-13,8%).

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

За основу для «юбилейного» BMW X5 взяли вариант xDrive40i с рядной турбошестеркой 3.0 мощностью 380 л.с., 48-вольтовым стартер-генератором и восьмиступенчатым автоматом. Главные фишки новинки – «уникальное сочетание элементов дизайна», которые «позаимствовали» из пакетов Sport и M Sport, а также упор на бездорожье – то есть наличие набора xOffroad. Все это добро BMW X5 Silver Anniversary Edition имеет по умолчанию (но опции тоже, конечно, есть).

Так, рамка радиаторной решетки (решетка – с подсветкой), окантовка стекол, воздуховоды в передних крыльях и рейлинги на крыше выполнены в черном цвете. Сам кузов окрашен в металлик Lime Rock Grey. Особый кроссовер «стоит» на 20-дюймовых колесах, а на багажной двери имеется табличка с названием спецверсии. В салоне – спортивные кресла (предусмотрено несколько вариантов цветов обивки), отделка карбоном, всепогодные коврики и, опять же, фирменная табличка.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Стандартный для BMW X5 Silver Anniversary Edition пакет xOffroad включает пневмоподвеску, дополнительную защиту днища, блокировку заднего дифференциала и внедорожные режимы движения (xSand, xRocks, xGravel и xSnow). Кроме того, кроссовер получил функцию xOffroad View: в частности, на центральном дисплее отображается информация о дорожном просвете, «склонности к крену» или «наклоне местности».

Производство спецверсии Silver Anniversary Edition стартует в США в августе. Цена уже объявлена – 79 900 долларов (около 7 млн рублей по текущему курсу), за доставку нужно будет накинуть еще 1175 долларов (100 тыс. рублей). Для сравнения, обычный BMW X5 xDrive40i без учета налогов и доставки стоит от 68 000 долларов (6 млн рублей).

кроссовер авторынок новинки BMW BMW X5

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Одна ошибка – и бабах: можно ли отремонтировать боковой порез шины и сделать это качественно Слышим «боковой порез» представляем себе шину с дыркой от ножа. Если часто ругаться с соседями из-за парковки, такое вполне возможно. Но всё же боковой порез шины – это не только порез в бук... 217 1 0 21.06.2024
Статьи / Заводы Петербургское возбуждение: как работает Автозавод Санкт-Петербург Название бренда Xcite образовано от английского глагола «excite», что означает «волновать», «будоражить». Будут ли автомобили бренда волновать души российских покупателей – посмотрим. Ну а п... 576 4 0 20.06.2024
Статьи / Авто с пробегом Mercedes-Benz SL V (R230) с пробегом: ужасы уличных машин и громоздкая электрика Двухдверки SL-класса были созданы, чтобы привлекать внимание и демонстрировать технологическое преимущество компании Mercedes. С первой задачей они справляются и поныне, а что до второй… Тут... 1137 1 1 19.06.2024

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Альтернатива хитовому Monjaro? Тест-драйв Geely Okavango Компания Geely планомерно расширяет российский модельный ряд. Встречайте самый крупный кроссовер в актуальной линейке – Okavango. Чем придется пожертвовать ради семи мест и почему лучше непр... 95727 3 190 26.02.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Не хуже, чем Tiguan и XC40? Тест-драйв нового Geely Atlas Новое поколение Geely Atlas прибыло в Россию спустя год после премьеры в Китае. Модель кардинально сменила дизайн, переехала на новую платформу, значительно подросла в габаритах и стала бога... 16092 42 4 30.01.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Загадочный вариатор и Evo-мотор: тест-драйв Lada Vesta 1,8 Evo AT Пару лет назад Vesta сходила с конвейера в Ижевске с французским двигателем и японским вариатором. Непростые времена потребовали перенастройки, и двухпедальная модификация исчезала из шоур... 13212 20 172 14.03.2024
Change privacy settings