BMW X5 празднует 25-летие спецверсией Silver Anniversary: с упором и на бездорожье, и на спорт

В этом году кроссовер BMW X5 празднует 25-летний юбилей: модель первого поколения сошла с конвейера расположенного в США завода в 1999-м. Нынешняя четвертая генерация, напомним, дебютировала в 2018-м, рестайлинг SUV с индексом G05 провели в прошлом году. Так вот к юбилею модели и приурочена представленная сегодня американским подразделением марки спецверсия X5 Silver Anniversary Edition. Сообщается, что всего для Штатов выпустят «около 1000» особых кроссоверов. А вот появится ли такое исполнение где-то еще – пока неизвестно. Кстати, в США «икс-пятый» в минусе: по данным самой компании, по итогам 2023-го продажи просели на 11,9% до 72 573 шт., результат первого квартала 2024-го – 14 923 шт. (-13,8%).
За основу для «юбилейного» BMW X5 взяли вариант xDrive40i с рядной турбошестеркой 3.0 мощностью 380 л.с., 48-вольтовым стартер-генератором и восьмиступенчатым автоматом. Главные фишки новинки – «уникальное сочетание элементов дизайна», которые «позаимствовали» из пакетов Sport и M Sport, а также упор на бездорожье – то есть наличие набора xOffroad. Все это добро BMW X5 Silver Anniversary Edition имеет по умолчанию (но опции тоже, конечно, есть).
Так, рамка радиаторной решетки (решетка – с подсветкой), окантовка стекол, воздуховоды в передних крыльях и рейлинги на крыше выполнены в черном цвете. Сам кузов окрашен в металлик Lime Rock Grey. Особый кроссовер «стоит» на 20-дюймовых колесах, а на багажной двери имеется табличка с названием спецверсии. В салоне – спортивные кресла (предусмотрено несколько вариантов цветов обивки), отделка карбоном, всепогодные коврики и, опять же, фирменная табличка.
Стандартный для BMW X5 Silver Anniversary Edition пакет xOffroad включает пневмоподвеску, дополнительную защиту днища, блокировку заднего дифференциала и внедорожные режимы движения (xSand, xRocks, xGravel и xSnow). Кроме того, кроссовер получил функцию xOffroad View: в частности, на центральном дисплее отображается информация о дорожном просвете, «склонности к крену» или «наклоне местности».
Производство спецверсии Silver Anniversary Edition стартует в США в августе. Цена уже объявлена – 79 900 долларов (около 7 млн рублей по текущему курсу), за доставку нужно будет накинуть еще 1175 долларов (100 тыс. рублей). Для сравнения, обычный BMW X5 xDrive40i без учета налогов и доставки стоит от 68 000 долларов (6 млн рублей).
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