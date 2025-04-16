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Роскошный внедорожник Genesis X Gran Equator поборется за клиентов Range Rover

16.04.2025 1016 0 0

Люксовый бренд Genesis, принадлежащий Hyundai Motor Group, продолжает открывать новые для себя сегменты рынка: в рамках автосалона в Нью-Йорке представлен концепт Genesis X Gran Equator, который превратится в серийную модель ближе к концу текущего десятилетия.

Запущенному десять лет назад бренду Genesis пока не удалось стать крупным игроком в премиум-сегменте, но благодаря частым обновлениям и расширению модельного ряда его продажи растут: в США за первый квартал этого года реализовано 17 508 автомобилей Genesis (+18,5% по сравнению с АППГ) — это немного, но, например, больше, чем у бренда Infiniti, которому за тот же период удалось продать только 13 165 машин (-5,3%).

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Сегодня на автосалоне в Нью-Йорке дебютировал концепт Genesis X Gran Equator — первая проба пера южнокорейского премиум-бренда в сегменте полноценных внедорожников. Выглядит Genesis X Gran Equator скорее как очень большой кросс-универсал, а не как классический внедорожник типа Mercedes-Benz G-класса, потому что креативный директор Genesis Люк Донкервольке нарочно хотел уйти от стереотипов, чтобы предложить в этом сегменте что-то новое, а не ещё один кирпич. Вместе с тем на серьёзный внедорожный потенциал Genesis X Gran Equator указывают короткие свесы кузова, большой дорожный просвет и «зубастые» шины, в которые обуты огромные 24-дюймовые колеса с бедлоками.

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Дизайн Genesis X Gran Equator вдохновлён классическими американскими универсалами, что особенно хорошо заметно в салоне, где нет набивших оскомину планшетов и сенсорных кнопок, а есть семь изящных круглых цифровых приборов и крупные физические клавиши на центральной консоли и на потолке. Селектор режимов трансмиссии выполнен в виде классической кочерги на рулевой колонке. В отделке много хрома, который прекрасно сочетается с синей и бежевой кожей. Между креслами размещены массивные поручни, за которые можно держать во время поездок по бездорожью. В крыше вырезаны четыре индивидуальных люка с хромированными окантовками.

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Пресс-служба Genesis не раскрыла технических характеристик концепта и никак не осветила его шансы превратиться в серийную модель, но британский журнал Autocar сообщает со ссылкой на Люка Донкервольке, что серийная модель по мотивам Genesis X Gran Equator увидит свет в 2028 либо в 2029 году. Платформа у серийного внедорожника будет, по сути, электромобильная, но с возможностью установки ДВС в качестве бортового генератора, то есть на американском рынке внедорожник Genesis будет прямым аналогом Scout Traveler от концерна Volkswagen. Между тем по уровню роскоши внедорожник Genesis будет тяготеть к флагману марки Range Rover и соответственно будет довольно дорогим.

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