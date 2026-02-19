Jeep Grand Cherokee может получить двигатель V8 Hemi

Бренд Jeep, ныне входящий в состав автогиганта Stellantis, начал выпуск Grand Cherokee в 1992 году. За прошедшее время модель успела четырежды сменить генерацию, а актуальный внедорожник пятого поколения дебютировал в 2021-м. В последние пару лет продажи этого большого SUV в США снижаются: за 2025-й модель разошлась тиражом в 210 081 шт., что на 2,8% меньше, чем годом ранее. Вероятно, в дальнейшем спрос на этот внедорожник может вырасти: Jeep Grand Cherokee пережил плановый рестайлинг в конце октября прошлого года. Но это ещё не всё.

На фото: актуальный Jeep Grand Cherokee

Есть вероятность, что в моторную гамму актуального Jeep Grand Cherokee вернётся мотор V8 Hemi. Напомним, ранее Stellantis в попытке тотального «озеленения» отказался от этих двигателей. Но стратегия себя не оправдала, в результате компания теперь постепенно внедряет их в автомобили американских марок автогиганта. Первым стал пикап Ram 1500 (и версия собрала свыше 10 тыс. предзаказов менее чем за сутки), ещё мощные двигатели обещаны Dodge, теперь, судя по всему, в очередь встал Jeep, в частности, внедорожник Grand Cherokee.

На это в ходе интервью The Drive намекнул Джо Алджаджави, руководивший разработкой обновлённого Jeep Grand Cherokee в середине жизненного цикла. Он отметил, что руководство марки «прислушивается» к клиентам, которые хотят вернуть V8, и что им стоит «следить за обновлениями и ждать большего». Какие-либо подробности о дальнейших планах бренда он не привёл.

На фото: салон Jeep Grand Cherokee 1 / 4 На фото: салон Jeep Grand Cherokee 2 / 4 На фото: салон Jeep Grand Cherokee 3 / 4 На фото: салон Jeep Grand Cherokee 4 / 4

Напомним, Jeep Grand Cherokee пятого поколения, появившийся в 2021 году, изначально оснащался двигателем V8 Hemi объёмом 5,7 литра. Его отдача составляла 362 л.с., а максимальный крутящий момент – 529 Нм. Двухрядная версия внедорожника лишилась этого мотора после 2023 года, трёхрядная – после 2024-го. Отметим, у актуального пикапа Ram 1500 V8 Hemi объёмом 5,7 литра выдаёт 400 л.с. и 555 Нм.

На фото: актуальный Jeep Grand Cherokee L

В моторную гамму обновлённого Grand Cherokee 2026 модельного года входит Pentastar V6 объёмом 3,6 литра, его отдача составляет 297 л.с., а максимальный крутящий момент – 352 Нм. Также есть гибридная модификация 4xe, в основе которой лежит бензиновая турбочетвёрка объёмом 2,0 литра, работающая в тандеме с двумя электромоторами и тяговой батареей ёмкостью 17,3 кВт*ч. Совокупная мощность равна 380 л.с. и 637 Нм.

Кроме того, в ходе недавнего рестайлинга Jeep Grand Cherokee обзавёлся новым двигателем – речь идёт о 2,0-литровом четырёхцилиндровом 16-клапанном бензиновом моторе Hurricane 4 Turbo. Его максимальная отдача равна 329 л.с., а крутящий момент – 450 Нм. Как Kolesa.ru сообщал ранее, массовое производство этого двигателя наладят в 2026 году на заводе в городе Кокомо (штат Индиана, США).

Отметим, не исключен и тот вариант, что у Jeep Grand Cherokee появится новая «заряженная» версия: модель могут снабдить тем же мотором, которым оснащается представленный в начале 2026 года масл-трак Ram 1500 SRT TRX. Здесь речь идёт о компрессорном V8 Hemi объёмом 6,2 литра, максимальная отдача которого у пикапа равна 788 л.с. и 922 Нм.