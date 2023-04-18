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  • Lincoln рассекретил новый Nautilus: большой экран, 28 динамиков, пока без «зелёной» версии

Lincoln рассекретил новый Nautilus: большой экран, 28 динамиков, пока без «зелёной» версии

18.04.2023 206 0 0

Живая премьера кроссовера американской марки прошла в рамках стартовавшего сегодня Шанхайского автосалона.

Паркетник бренда Lincoln, принадлежащего компании Ford, дебютировал в 2006 году под названием MKX, сменил генерацию в 2016-ом, а имя Nautilus получил в 2019-ом в ходе планового рестайлинга. Модель представлена не только на домашнем рынке, но и в Китае, неудивительно, что производитель решил провести живую презентацию кроссовера нового поколения на автосалоне в Шанхае.

На фото: новый Lincoln Nautilus

В ходе смены генерации Lincoln Nautilus получил более «молодежную» внешность с гладкими панелями кузова и утопленными дверными ручками, которые расположены вдоль линии остекления. У паркетника новая светодиодная головная оптика H2 Pixel, причём фары соединены между собой светящейся тонкой полосой, в центре которой находится логотип бренда.

Другую форму и рисунок в виде сетки получила также более массивная решётка радиатора. Нижняя часть переднего бампера получила хромированные декоративные элементы и иначе оформленные воздухозаборники. Корму изменили за счёт новых фонарей, которые теперь соединены между собой через всю ширину багажной двери.

Большая часть новшеств Наутилуса сосредоточена в салоне. Здесь особого внимания заслуживает большой дисплей на всю переднюю панель, объединяющая в себе виртуальную «приборку» и экран мультимедиа. Ближе к водителю и переднему пассажиру находится тачскрин диагональю 11,1 дюйма, который позволяет управлять информационно-развлекательной системой и другими функциями автомобиля.

На фото: салон нового Lincoln Nautilus

Ещё кроссовер получил чуть «оквадраченный» руль, ароматы Mystic Forest, Ozonic Azure и Violet Cashmere, которые по желанию можно направлять в салон с помощью центрального тачскрина. Ещё опционально доступна акустическая система Revel Ultima 3D с 28 динамиками, которые создают объёмное звучание. Помимо этого, у Nautilus есть возможность подключаться к сети 5G.

Как рассказали в Lincoln, Наутилус оснащён системой BlueCruise 1.2, которая обеспечивает помощь водителю на некоторых дорогах. В частности, система умеет предлагать водителю сменить полосу движения в случае, если он «застрял», следуя за более медленным автомобилем.

На фото: Lincoln Nautilus Reserve Jet Package

На домашнем рынке полноприводный кроссовер предложат с 2,0-литровым турбомотором, его отдача составляет 253 л.с., а максимальный крутящий момент – 373 Нм. Также этот двигатель может идти в составе гибридной силовой установки, где он работает в тандеме с 136-сильным электромотором. Совокупная отдача такой системы равна 314 л.с. Базовый вариант предлагается в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, а гибрид – с вариатором. Пока что полностью электрической версии у модели нет, но, по слухам, она может появиться в 2025 году. Отметим, для китайского рынка пока анонсирована только одна версия – с 2,0-литровым турбомотором мощностью 258 л.с. (390 Нм).

Производство нового Lincoln Nautilus наладят на заводе Changan в Китае. В Поднебесной паркетник можно будет купить минимум за 328 800 юаней (эквивалентно примерно 3,9 млн рублей по текущему курсу); цены для рынка США пока не объявлены.

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